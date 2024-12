C1: Lille assure, Monaco trébuche à Arsenal, la Juve assomme City

Lille s'est fait peur mais a assuré quasiment sa place en barrages de Ligue des champions en s'imposant (3-2) face au Sturm Graz, avant que Monaco s'incline (3-0) face à Arsenal, tandis que l'Atletico a été porté par Griezmann (3-1) et Manchester City a continué de sombrer face à la Juventus Turin (2-0).

En début de soirée, les Lillois se sont imposés difficilement face au Sturm Graz (3-2). Avec 13 points et une 8e place, il sont tout près d'assurer au moins leur présence en barrages, comme Brest la veille (7e, 13 pts).La suite de la soirée a été marquée par trois chocs qui ont tenu leurs promesses. Rejoint au score à deux reprises, le FC Barcelone s'en est finalement sorti à Dortmund (3-2), qui a encaissé des buts contre le cours du jeu.L'attaquant du Barça, Ferran Torres (75e, 85e), auteur d'un doublé, a répondu aux deux buts de Serhou Guirassy (60e, 78e). Avec cette victoire, les Catalans ont pris la deuxième place du classement, trois points derrière Liverpool.Arsenal est à deux points de Barcelone car à Londres, l'AS Monaco n'a pas pu faire grand chose face aux Gunners, comme le PSG début octobre. Avec un doublé de Bukayo Saka (34e, 78e) et une réalisation de Kai Havertz (88e), les Londoniens ont largement dominé dans les débats, sans jamais trembler et ont profité des erreurs de Monaco, qui enregistre sa deuxième défaite dans la compétition.Pour Manchester City, la crise se poursuit: l'équipe de Pep Guardiola a une nouvelle fois sombré en Ligue des champions, cette fois contre la Juventus (2-0) à Turin.- Paris, 25e, Stuttgart, 26e -Prochain adversaire du PSG (25e) en Ligue des champions, City - à la 22e place - se retrouve un peu plus sous pression, ce qui annonce un duel intense entre les deux clubs.Stuttgart (26e), dernier adversaire du PSG fin janvier, s'est facilement imposé contre les Young Boys Berne au terme d'un festival offensif (5-1).Grâce à un troisième succès de rang et encore porté par Antoine Griezmann auteur d'un doublé, l'Altético Madrid est à la 11e place, juste devant l'AC Milan qui a enregistré une 4e victoire mercredi soir face à l'Etoile Rouge de Belgrade (2-1). Les Milanais sont à un point de la qualification pour les 8e de finale.