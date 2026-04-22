Cadence effrénée pour Léon XIV au deuxième jour de sa visite en Guinée équatoriale

Visite d'une prison, messe, multiples vols et rencontres: pour son deuxième jour en Guinée équatoriale, le pape Léon XIV arpentera mercredi ce pays verrouillé et régulièrement accusé d'atteintes aux droits humains, lors d'une journée à la cadence effrénée.

Depuis le début de sa tournée marathon de 11 jours dans quatre pays d'Afrique, le pape américain enchaîne messes, discours, vols, rencontres, cérémonies et bains de foule, soumettant sa délégation et les journalistes à un tempo endiablé, sous une chaleur tropicale étouffante.

Mardi, ce rythme mené tambour battant atteindra son paroxysme avec trois vols qui le conduiront d'abord de l'ancienne capitale Malabo à Mongomo, près de la frontière gabonaise, puis à Bata, capitale économique située sur les rives du golfe de Guinée et plus grande ville du pays, avant un retour à Malabo.

Quarante-quatre ans après Jean-Paul II, Léon XIV est arrivé mardi dans ce pays pétrolier de 2 millions d'habitants à 80% catholiques, héritage de la colonisation espagnole.

Il est dirigé depuis 1979 par Teodoro Obiang Nguema, 83 ans, détenteur du record mondial de longévité au pouvoir (hors monarchie).

- Equilibre diplomatique délicat -

Le chef de l'Eglise catholique doit y composer avec un équilibre diplomatique délicat: soutenir les fidèles sans être perçu comme un soutien au pouvoir équatoguinéen, accusé d'autoritarisme et d'atteintes aux droits humains.

Attendu sur les terrains sensibles du pluralisme politique et des libertés publiques, Léon XIV a appelé mardi, devant les autorités, à se mettre "au service du droit et de la justice" et a dénoncé "la colonisation des gisements pétroliers et miniers, au mépris du droit international et de l'autodétermination des peuples".

La Guinée équatoriale s'est considérablement enrichie depuis le début de la découverte d'importants gisements de pétrole au début des années 1990. La production d'hydrocarbures représentait 46,1% du PIB et plus de 90% des exportations de la Guinée équatoriale en 2024, selon la Banque africaine de développement.

Mais "les revenus pétroliers financent des modes de vie somptueux pour la petite élite entourant le président, tandis qu'une grande partie de la population vit dans la pauvreté", estime Human Rights Watch.

- Situation des détenus -

Le rendez-vous à la portée plus symbolique aura lieu mercredi après-midi à la prison de Bata, l'un des trois établissements pénitentiaires du pays, où Léon XIV rencontrera des détenus.

L'établissement est connu pour ses mauvais traitements, une surpopulation extrême et des conditions sanitaires déplorables, avec des cas de torture, selon un rapport du département d'Etat américain en 2023.

La situation des détenus alarme régulièrement les ONG. "Des centaines de détenus finissent enfermés pendant des années, à l'issue de procès entachés d'irrégularités, dans des prisons parmi les plus tristement célèbres du monde", estimait, en 2021, Amnesty International.

A l'issue de sa rencontre avec les détenus, le pape rendra hommage aux victimes d'un tragique accident qui avait endeuillé la ville en 2021, faisant plus d'une centaine de morts et près de 600 blessés.

Une série d'explosions avait ravagé un camp militaire et de nombreux quartiers d'habitations aux alentours, après qu'un incendie avait atteint des dépôts de munitions.

En fin d'après-midi, Léon XIV rencontrera des familles et des jeunes au stade de Bata.

- "Pleine forme" -

Auparavant, à Mongomo, fief natal du président Obiang niché dans la luxuriante forêt tropicale, le pape célèbrera une messe à la basilique de l'Immaculée Conception avant de visiter une école.

Après le boom pétrolier, Mongomo est devenu un pôle de développement. Le gouvernement a investi massivement dans la ville, en y construisant des bâtiments et des infrastructures.

A 70 ans, Robert Francis Prevost, relativement jeune pour un souverain pontife, affiche un dynamisme qui tranche avec la santé déclinante de son prédécesseur argentin François, décédé il y a un an à 88 ans.

"Il est en pleine forme, je ne sais pas comment il fait", a confié à l'AFP mardi un membre de sa délégation à bord de l'avion papal, au neuvième jour d'un périple particulièrement intense à travers l'Afrique.

Un défi physique d'autant plus exigeant que le pape s'exprime en plusieurs langues - français, anglais, portugais, espagnol - et doit célébrer des messes dans la chaleur humide de l'Afrique centrale tout en se pliant aux protocoles réservés aux chefs d'Etat, le tout avec un emploi du temps serré.

Après un périple de 18.000 km débuté en Algérie et poursuivi au Cameroun puis en Angola, le pape achèvera sa tournée jeudi par une messe en plein air au stade de Malabo, avant de rentrer à Rome.

AFP