Sainte-Suzanne : un nouveau casier en construction au centre d'enfouissement, en attendant celui de Sainte-Marie

En attendant la construction du centre d'enfouissement de Sainte-Marie, dont l'ouverture devrait survenir en 2028 sauf changement de programme, le centre de Sainte-Suzanne continue de tourner à plein régime. La construction d'un nouveau casier est d'ailleurs en cours, pour permettre "la continuité des services", explique le syndicat mixte de traitement des déchets ménagers du Nord et de l'Est de la Réunion (Sydne). (Photo Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

A Bel-Air à Sainte-Suzanne, les déchets continuent d'être traités en attendant la fermeture du centre, prévue en 2028.

"Le site poursuit son activité normalement, dans le respect de la réglementation. Le calendrier actuel prévoit une articulation claire : l’ouverture d’un nouveau centre à Sainte-Marie devrait coïncider avec la fermeture du dernier casier existant en 2028", rappelle Daniel Alamélou, président du Sydne. Cela devrait éviter toute rupture dans la gestion des déchets. Il défend une ligne "conforme à la feuille de route définie par l'arrêté préfectoral de 2021, avec un suivi assuré par la DEAL (Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement)".

Cependant, plusieurs incertitudes subsistent. Concernant le projet de Sainte-Marie, rien n’est totalement figé. "Des discussions doivent reprendre rapidement avec les services de l’État", explique le président du Sydne. "L’avenir du site dépendra notamment des questions de gouvernance et des arbitrages à venir."

Un calendrier avait été décidé, "mais il faut confirmer que celui-ci ne va pas être modifié", dit Daniel Alamélou. Cependant, "le futur centre doit prendre le relais de celui de Bel-Air à l’horizon 2028, afin d’assurer la continuité du service public de traitement des déchets", rappelle-t-il.

Des discussions doivent donc se tenir avec la Cinor, où la présidence vient de changer, passant de Maurice Gironcel à Jacques Lowinsky. Contactée, l'intercommunalité indique cependant qu'il est "encore un peu prématuré de communiquer sur ce sujet", des discussions "doivent avoir lieu courant mai et juin".

- Des désaccords autour du projet -

Il faut dire que le dossier a été marqué par de nombreux désaccords, notamment du côté des élus de Sainte-Marie qui se sont opposés à l'implantation d'un centre dans leur commune.

Céline Sitouze, nouvelle maire de la commune, et à l'époque membre de l'opposition, s'est toujours prononcée contre ce projet. C’est un projet "contre lequel je me suis toujours opposée, notamment au regard des risques sanitaires et écologiques qui sont considérables" déclarait-elle en 2024.

À noter qu'elle est aujourd'hui deuxième vice-présidente de la Cinor.



www.imazpress.com / [email protected]