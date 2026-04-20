Mode engagée : La Réunion et Madagascar croisent leurs talents à la Cité des Arts

Designers, artisans et acteurs engagés de La Réunion et de Madagascar se donnent rendez-vous le 25 avril 2026 à la Cité des Arts, à Saint-Denis pour une journée placée sous le signe de la mode durable, de la coopération régionale et de la création artistique. (Photo DR Association RUNway)

La mode se met au service de l’écologie et du dialogue régional. L’association RUNway organise, le samedi 25 avril 2026 à la Cité des Arts de Saint-Denis, un événement inédit intitulé "Regards croisés sur la Mode Engagée, La Réunion x Madagascar". L'occasion de faire de la mode un moteur de coopération régionale et de transition écologique.

Porté en collaboration avec l’ONG malgache Natiora Defenders, et parrainé par Carlo de Sacco, chanteur du groupe Grèn Sémé, l’événement entend "valoriser les savoir-faire artisanaux et les pratiques locales de la mode durable", tout en "encourageant le partage d’expériences et la collaboration entre les acteurs engagés des deux îles".

- Une journée entre transmission et création -

Au programme de cette journée immersive, ateliers, échanges et performances artistiques rythmeront les rencontres entre professionnels et grand public. De 14h à 19h, plusieurs ateliers mettront à l’honneur des techniques artisanales, comme la teinture végétale malgache, le tressage de vacoa ou encore la confection de rosaces.

Un "ron kozé" est également prévu de 17h à 18h30, autour des enjeux économiques, environnementaux et sociaux du secteur textile dans l’océan Indien. L’objectif : "sensibiliser le public à la nécessité d’un changement de comportement vis-à-vis de la mode".

La journée se conclura en beauté à 20h avec une soirée artistique mêlant musique et mode. Sur scène, le groupe malgache Telo Miova & Sitraka et les Réunionnais de Grèn Sémé, accompagnés d’un défilé "Créations croisées" dirigé par le designer Bertrand Larrochelle.

- Les créateurs malgaches à l’honneur -

L’événement mettra un coup de projecteur particulier sur les designers malgaches et les acteurs de la mode circulaire. "Des représentants de l’ONG malgache seront présents sur place pour partager leur vision de la mode circulaire avec le public réunionnais. Une occasion unique de découvrir des pratiques innovantes et des savoir-faire encore peu visibles à La Réunion", assurent les organisateurs.

Au-delà de cette journée, l’initiative s’inscrit dans une volonté de structurer un réseau régional engagé. Deux expositions viendront prolonger l’expérience : du 27 avril au 27 mai à la recyclerie de Bagatelle à Sainte-Suzanne, puis du 1er au 27 juin au tiers-lieu de Savanna à Saint-Paul.

Ouvert à tous, l’événement se veut fédérateur et accessible, avec pour ambition de créer un effet de levier pour une mode plus durable dans l’océan Indien. Les pass pour les ateliers et la soirée concert sont disponible en ligne.

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