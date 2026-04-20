Saint-Denis : des Réunionnais médaillés au championnat du monde de para athlétisme adapté

Du 4 au 9 mars 2026, à Ourense en Espagne, se tenait le championnat du monde d’athlétisme Indoor Virtus, première grande compétition internationale de l’année pour le para athlétisme adapté. La délégation française, composée de 19 athlètes — dont de nombreux talents réunionnais et dionysiens — s’est illustrée avec de très belles performances, ramenant plusieurs médailles sur l’île (Photos : ville de Saint-Denis)

À cette occasion, Ericka Bareigts accompagnée des élus Alexandra Clain et Arnaud Huguet, sont venus à leur rencontre lors d’un entraînement à Champ-Fleuri pour les féliciter et saluer leur engagement et leur réussite.