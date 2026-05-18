Carburants : Lecornu présentera jeudi les nouvelles aides pour le mois de juin

Sébastien Lecornu présentera jeudi lors d’une conférence de presse consacrée à l’impact de la guerre au Moyen-Orient un "nouveau paquet" d’aides pour le mois de juin destinées aux secteurs les plus touchés par la hausse des prix des carburants, alors que la crise se prolonge.

Ces aides visent à "protéger les Français qui travaillent et les secteurs économiques les plus touchés des effets de la hausse des prix du pétrole et des produits dérivés", a expliqué dimanche Matignon.

La présentation de ces aides a été retardée par la crise de l’hantavirus, qui a contaminé une femme en France, tandis que 26 cas contacts sont en "quarantaine renforcée" à l’hôpital.

Contraint à la discipline budgétaire et menacé par une récession, le gouvernement temporise depuis le début de la guerre fin février sur les aides qu’il veut toujours "ciblées" et non générales, écartant toute baisse de la fiscalité.

Sébastien Lecornu a reconnu toutefois début mai que la crise s’éternisait et qu’il fallait dans ce contexte "changer d’échelle", promettant de n’abandonner "personne".

Il avait indiqué la semaine dernière que l’Etat n’engrangeait plus de surplus fiscaux liées à cette flambée des prix, en raison d’une chute de 30% de la consommation sur les dix premiers jours de mai.

- Salaires -

Le gouvernement n’est "pas là pour faire des aides généralisées", parce que le "quoi qu’il en coûte, c’est terminé", a rappelé dimanche sur France 3 le ministre de l’Economie Roland Lescure.

"On focalise les aides sur ceux qui en ont le plus besoin et on module en fonction de l’intensité de la crise", a-t-il expliqué.

Roland Lescure a cité quelques nouvelles aides récentes, comme "le prêt flash carburant" pour le secteur du BTP, et des aides à la trésorerie pour les chauffeurs de taxi.

Bercy a aussi mis en ligne un simulateur pour tester son éligibilité à l’indemnité carburant de 50 euros destinée aux travailleurs modestes grands rouleurs.

Le prix de l’essence en France s’affichait dimanche au plus haut depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, tant sur le SP95-E10 que sur le SP98, à l’heure où les négociations entre l’Iran et les Etats-Unis ne présagent pas d’une issue rapide.

Le gouvernement doit par ailleurs donner prochainement le détail des 6 milliards d’euros d’économies annoncées en avril pour faire face à la crise du Golfe.

Un élargissement de la prime Macron (devenue en 2022 prime de "partage de la valeur"), qui permet aux entreprises de bénéficier d’exonérations fiscales, "fait partie des outils que (le gouvernement) regarde", selon M. Lescure, alors que le patronat s’inquiète d’une éventuelle remise en cause des allègements de charges dans le prochain budget.

Mais "avant d’augmenter de manière généralisée les aides aux entreprises", le patron de Bercy a dit qu’il voulait "voir si les salaires augmentent" et que "pour l’instant ce n’est pas le cas".

La patronne de la CFDT Marylise Léon a appelé samedi à "rouvrir des négociations salariales" dans les entreprises et la Fonction publique.

AFP