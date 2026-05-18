Saint-Joseph : pas d'accueil périscolaire ce mercredi et des perturbations à prévoir dans les services municipaux

Ce lundi 18 mai 2026, la ville de Saint-Joseph informe ses administrés que l'accueil du mercredi jeunesse ne pourra pas être assuré ce mercredi 20 mai. La raison : un appel à la grève lancé par les maires de l'île qui s'opposent à la diminution des contrats PEC annoncée par le préfet. La ville indique également que des "perturbations importantes sont à prévoir dans l’ensemble des services municipaux" ce mercredi 20 mai 2026 (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com

La baisse drastique des contrats Parcours emploi compétences (PEC) pour 2026, à hauteur de 4.000 contrats contre 10.000 en 2025 a été annoncée aux maires par le préfet le mardi 5 mai 2026 .

Sans surprise, la levée de bouclier des élus, de tous bords politiques confondus, a été immédiate. Les maires appellent à une mobilisation massive contre la décision de l'Etat jugée "injuste et déconnectée des réalités de La Réunion" ce mercredi 20 mai.

Pour l'ensemble du territoire réunionnais, l'enveloppe 2026 va être ramenée de 10.000 contrats en 2025 à 4.000 en 2026, avec une prise en charge de l'État qui passe de 50 % du SMIC horaire brut sur 10 mois à 40 % sur 6 mois seulement.

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