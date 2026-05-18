Le Port : les athlètes portois remportent de nouveaux titres en cyclisme

La ville du Port se démarque dans le cyclisme. Quelques semaines après son titre de champion régional vétéran du contre-la-montre, le Portois Ulrich Marcy s’est encore illustré en faisant le meilleur chrono lors du contre-la-montre entre l’Étang-Salé et Saint-Leu. De son côté, Yann Castets a marqué les championnats régionaux sur piste en remportant 4 titres de champion de La Réunion U19 sur les 5 épreuves disputées. Il décroche également une place de vice-champion en vitesse. (Photos : ville du Port)