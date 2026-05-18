Saint-Benoît : nouvelle distribution de bouteilles en raison de la présence de pesticides dans l'eau

Depuis plusieurs jours, un souci de pesticide dans l'eau à Saint-Benoît, oblige la Cise Réunion à prendre des dispositions. Cette semaine du 18 mai 2026, les agents vont procéder à une nouvelle distribution de packs d’eau pour couvrir les besoins auprès des familles recensées (Photo : www.imazpress.com)

Une citerne d’eau est installée chemin Pêche partie haute, sur le captage Vallée Genêt (lieu-dit carreau ananas). Cette citerne est destinée à un usage non alimentaire uniquement. L’eau de citerne n’est pas potable et ne doit en aucun cas être consommée.

Cise Réunion assure "que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre afin de garantir votre sécurité et votre accès à l’eau potable dans les meilleurs délais".

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