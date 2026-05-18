Professeurs mutés : une pétition lancée pour réclamer "le droit d’enseigner à La Réunion"

La Région l'avait annoncée : une pétition a été lancée par le collectif "des professeurs déchirés", pour réclamer "l'équité et le droit d’enseigner à La Réunion des enseignant·e·s réunionnais·es". Chaque année, la politique de mutation de l'Education nationale est dénoncée par la collectivité, et par des professeurs mutés dans l'Hexagone malgré leurs attaches à l'île. La pétition est adressée au rectorat de La Réunion ainsi qu'au ministère de l'Éducation nationale. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Nous, citoyennes et citoyens de La Réunion — personnels de l'Éducation nationale, parents d'élèves, étudiant·e·s, associations, syndicats et élu·e·s — dénonçons avec force les dysfonctionnements structurels affectant les procédures d'affectation et de mutation des enseignant·e·s réunionnais·es, et exigeons des réformes immédiates et contraignantes", écrit le collectif.

Il dénonce "l'opacité persistante des critères d'affectation" qui "constitue une atteinte aux principes fondamentaux d'égalité de traitement et d'impartialité qui régissent la fonction publique de l'État".

Le collectif porte de nombreuses revendications : "la publication exhaustive et contradictoire des postes vacants, des postes attribués et des critères précis ayant présidé à chaque décision d'affectation, conformément aux obligations de transparence de la loi du 17 juillet 1978, la communication officielle et opposable des critères d'affectation et de mutation, sous forme de circulaire rectorale rendue publique, la publication annuelle de données anonymisées permettant un contrôle démocratique des décisions d'affectation, et la mise en place d'un dispositif de suivi transparent des demandes de retour des enseignant·e·s réunionnais·es, avec rapport annuel transmis aux organisations représentatives".

Il réclame aussi "la revalorisation des points centres d'intérêts matériels et moraux (CIMM) à 2 000 points, accordés exclusivement sur la base de critères pérennes, stables et objectivement vérifiables, la révision de l'ordre d'examen des vœux dans la procédure d'extension pour l'académie de La Réunion, afin de corriger les déséquilibres structurels constatés, et la prise en compte effective des réalités familiales, sociales et territoriales des Réunionnais·es dans toute décision d'affectation".

- La Région soutient les enseignants mutés -

Ce mardi 12 mai, la Présidente de Région Huguette Bello avait reçu des enseignant.es réunionnais.es affectés dans l’Hexagone ou ailleurs.

"Malgré leur réussite aux concours et leur volonté d’exercer à La Réunion, ces enseignant.es se voient imposer un éloignement familial, social et culturel, alors même que des besoins existent sur le territoire. Il semble pourtant légitime qu’ils puissent enseigner à nos marmay, chez eux, auprès de leurs proches", a déploré la Région.

À travers cette rencontre, elle "réaffirme son engagement en faveur d’une politique de mutation plus juste, plus transparente et plus respectueuse des réalités ultramarines". "Derrière ces affectations, ce sont des parcours de vie bouleversés, des familles séparées et un attachement profond au territoire qui sont en jeu", a dénoncé la collectivité.

Elle "continuera à défendre avec détermination le droit des Réunionnais.es à travailler et vivre sur leur île. Elle poursuit également ses échanges avec les autorités compétentes afin d’obtenir des réponses concrètes et des solutions durables".

La pétition est à retrouver à ce lien.

www.imazpress.com / [email protected]