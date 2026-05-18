CHU de La Réunion : un incendie se déclare à la maternité, une vingtaine de personnes évacuées

Ce dimanche soir, 17 mai 2026, un incendie s'est déclaré au 2ème étage de la maternité du CHU de Bellepierre à Saint-Denis. Selon les informations, le feu aurait pris dans un matelas. Une vingtaine des personnes ont été évacuées du 2ème étage - celui des grossesses à risque - ainsi que du 3ème étage de la maternité où se trouve le bloc opératoire. Aucun blessé n'est à déplorer. Les pompiers et secours se sont rendus sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du sinistre (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le mur a été noirci par l'incendie du matelas dans le couloir du CHU.

(Photo : DR)

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