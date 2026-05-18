Patrick Bruel accusé de viols : "Je l’ai vu", Valérie Bègue témoigne contre l’artiste

L’affaire Patrick Bruel continue de prendre de l’ampleur. Alors que plusieurs femmes ont récemment témoigné dans la presse au sujet de violences sexuelles présumées visant le chanteur, dont Flavie Flament, l’ancienne Miss France et Miss Réunion, Valérie Bègue, a décidé de sortir du silence (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Sous une publication d’Andréa Bescond consacrée à l’affaire, Valérie Bègue a publié quelques phrases : "Il était président du jury lors de mon élection. Je l’ai vu. Je n’ai absolument aucun doute. Je crois toutes les femmes qui ont eu le courage de parler. Et j’encourage les autres", a-t-elle écrit.

🟣🚨 Valérie Bègue témoigne à son tour contre Patrick Bruel et assure avoir été témoin de comportements inappropriés lors de son élection à #MissFrance



« Je l’ai vu. Je n’ai absolument aucun doute » a déclaré sans plus de détails la Miss France.



Patrick Bruel était… pic.twitter.com/B17j6FPzR5 — Clément Garin (@clem_garin) May 17, 2026

Le chanteur avait en effet présidé le jury lors de l’élection de Miss France 2008, remportée par l’ancienne Miss Réunion.

Valérie Bègue ne détaille cependant aucun fait précis dans son commentaire.

- Patrick Bruel accusé de viol par l'animatrice Flavie Flament -

Depuis plusieurs semaines, Patrick Bruel se retrouve au centre d’une intense tempête médiatique après la publication de témoignages relayés notamment par Mediapart.

Plusieurs femmes évoquent des faits présumés allant de l’agression sexuelle à la tentative de viol sur une période comprise entre 1991 et 2019.

L’animatrice Flavie Flament a annoncé, vendredi, sur son compte Instagram qu’elle portait plainte contre Patrick Bruel pour viol. "10 ans après La Consolation, j’ai de nouveau rendez-vous avec mon passé. Et un homme qui a pillé mon adolescence. Pour que la vérité éclate, pour que justice soit rendue, pour que cessent de se dérober les regards, je joins ma voix à celles des autres femmes qui s’élèvent en France, en Belgique et au Canada. J’attends désormais de la Justice qu’elle entende notre parole", a-t-elle écrit.

Auprès de Mediapart, Flavie Flament a précisé que les faits remontent à 1991 alors qu’elle avait 16 ans.

- Bruel réaffirme son innocence -

Le chanteur et comédien Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viol, dont l’une déposée par l’animatrice télé Flavie Flament, a réaffirmé dimanche qu’il n’a "jamais forcé" une femme à des relations sexuelles et exclut de quitter la scène.

"J’ai rencontré Flavie Flament dans les années 90. Ma carrière avait commencé, elle débutait la sienne", écrit-il.

L’artiste assure ensuite que leur "brève histoire" ne fut "ni violente, ni contrainte, ni sournoise", ajoutant qu’"il n’y eut ni viol, ni drogue", même s’il dit comprendre que "notre différence d’âge puisse faire réagir aujourd’hui".

"Je comprends aussi que la notoriété ou le statut peuvent biaiser une relation de séduction", ajoute Patrick Bruel, 67 ans aujourd’hui.

"Si j’ai pu heurter qui que ce soit, je le regrette sincèrement", ajoute-t-il.

Le chanteur et comédien assure vouloir se "(battre)" devant la justice pour "faire toute la lumière sur ces accusations". "Elle l’a déjà fait par le passé", souligne-t-il, une allusion aux enquêtes classées sans suite après de premières plaintes en 2019.

Dimanche, la procureure de Paris Laure Beccuau a annoncé sur RTL que Patrick Bruel était visé par au moins quatre plaintes pour violences sexuelles, sans compter celle déposée par Flavie Flament, et que les procédures seraient regroupées au parquet de Nanterre.

Selon un décompte de l’AFP, trois enquêtes sont déjà ouvertes en France et en Belgique visant l’interprète de "Alors regarde", " Casser la voix" et "Place des grands hommes".

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