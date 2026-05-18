Fraude : des contrôles menés pour lutter contre le CBD non conforme à la réglementation

Les lundi 11 et mardi 12 mai 2026, une opération de contrôle coordonnée regroupant plusieurs services de l’État a eu lieu sur les communes de Saint-Denis et de l’ouest de l’île, pour lutter contre le CBD non conforme à la réglementation. Quatre stations-services ont été contrôlées, et des produits à ingérer contenant du CBD ont été saisis. Une soixantaine d’échantillons ont aussi été prélevés pour être testés. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette opération concernait la commercialisation de produits pouvant contenir du cannabinoïde de synthèse aux fins de rechercher les produits non-conformes aux réglementations applicables.



Dans ce cadre, 4 stations-services, représentant différentes enseignes de l’île et situées en zone gendarmerie et en zone police, ont fait l’objet de contrôles au sein desquelles il a été constaté les non-conformités suivantes :

- Présence de produits à ingérer contenant du CBD. Le CBD n’est pas autorisé dans les produits de type alimentaire tels par exemple les bonbons, gommes à mâcher, chocolats, infusions, huiles alimentaires ou à ingérer, etc. ;



- Présence de sachets et de cigarettes de CBD destinés à être fumés.



Ainsi, pour les produits non-conformes, des mesures correctives ont été immédiatement prises :



- Retrait de tout produit destiné à être ingéré et contenant du CBD ;



- Réalisation de prélèvement d’une soixantaine d’échantillons ;



- Consigne de 300 sachets et cigarettes de CBD pour investigations complémentaires et analyse par le Laboratoire Commun Douane/ DGCCRF.



En complément une démarche est entreprise auprès des fournisseurs de CBD pour leur rappeler leur responsabilité première en matière d’application de la réglementation, de salubrité et de qualité des produits qu’ils commercialisent.



La lutte contre les produits au CBD non conformes représente un enjeu majeur autant de santé publique qu’économique.



L’action de l’Etat vise à détecter les produits non-conformes susceptibles de présenter un risque pour les consommateurs. Certains produits commercialisés ne respectent pas les réglementations en vigueur concernant le taux de THC autorisé, l’étiquetage, la composition ou encore les conditions de fabrication ou d'utilisation ou contiennent des substances interdites.



Sur le plan économique, la vente de produits non conformes crée une concurrence déloyale envers les professionnels qui investissent dans la conformité, la qualité et la traçabilité des produits qu’ils commercialisent.



C’est pourquoi, sur ce sujet, les professionnels font l’objet d’une information sur la réglementation applicable et les contrôles se poursuivront sur tout type de structure susceptible de vendre des produits non-conformes, notamment les lieux de revente.





