À retenir ce soir : incendie au CHU, professeurs mutés, pesticides dans l'eau, Valérie Bègue témoigne contre Bruel et Emile Louis

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 18 mai 2026 : - CHU de La Réunion : un incendie se déclare à la maternité, 27 bébés et 39 adultes évacués - Professeurs mutés : une pétition lancée pour réclamer "le droit d’enseigner à La Réunion" - Saint-Benoît : nouvelle distribution de bouteilles en raison de la présence de pesticides dans l'eau - Patrick Bruel accusé de viols : "Je l’ai vu", Valérie Bègue témoigne contre l’artiste - De nouvelles fouilles pour exhumer les victimes du tueur en série Emile Louis

Ce dimanche soir, 17 mai 2026, à 22h40, un incendie s'est déclaré au 2ème étage de la maternité du CHU de Bellepierre à Saint-Denis, dans le couloir de gynécologie. Selon les informations, le feu aurait pris dans un matelas. Les fumées ont conduit au transfert préventif du service de gynécologie, soit 27 bébés et 39 adultes. Patientes, nourrissons et personnels présents ont été pris en charge par le SMUR mobilisé sur place, avec l’appui des pompiers de Saint-Denis et des équipes techniques et électriques du CHU. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances du sinistre.

La Région l'avait annoncé : une pétition a été lancée par le collectif "des professeurs déchirés", pour réclamer "l'équité et le droit d’enseigner à La Réunion des enseignant·e·s réunionnais·es". Chaque année, la politique de mutation de l’Éducation nationale est dénoncée par la collectivité, et par des professeurs mutés dans l'Hexagone malgré leurs attaches à l'île. La pétition est adressée au rectorat de La Réunion ainsi qu'au ministère de l'Éducation nationale.

Depuis plusieurs jours, un souci de pesticide dans l'eau à Saint-Benoît, oblige la Cise Réunion à prendre des dispositions. Cette semaine du 18 mai 2026, les agents vont procéder à une nouvelle distribution de packs d’eau pour couvrir les besoins auprès des familles recensées.

L’affaire Patrick Bruel continue de prendre de l’ampleur. Alors que plusieurs femmes ont récemment témoigné dans la presse au sujet de violences sexuelles présumées visant le chanteur, dont Flavie Flament, l’ancienne Miss France et Miss Réunion, Valérie Bègue, a décidé de sortir du silence.

"On doit des corps aux familles": 51 ans après les premières disparitions, des fouilles ont repris lundi dans le cimetière du tueur en série Émile Louis, avec l'espoir de retrouver les dépouilles manquantes de ses victimes connues, voire des restes d'autres jeunes femmes.