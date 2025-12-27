Céline Dion se déguise en Grinch et chante "All by Myself" pour Noël

Sur son compte Instagram, mercredi 24 décembre 2025, pour le réveillon de Noël, la chanteuse Céline Dion a offert à ses abonnés sa réinterprétation du Grinch, ce bonhomme poilu tout vert et grincheux, qui déteste les fêtes et veut les saboter.

Maquillée et costumée, la superstar a repris un monologue du personnage, extrait du film Le Grinch de Ron Howard, sorti en 2000 et dans lequel Jim Carrey incarne à l'écran le rôle principal.

"Quel culot! M’inviter à la dernière minute! Même si j’avais envie d’y aller, mon emploi du temps ne me le permettrait pas!", lance la chanteuse.

"16 heures, travailler ma voix. 16h30, réveiller mes enfants. 17 heures, éradiquer la faim dans le monde. Ne le dites à personne! 17h30, séance de jazzercise (du fitness NDLR). 18h30, dîner avec moi. Impossible d’annuler ça encore une fois! 19 heures, explorer mes idées créatives. 19h30, lutter contre le dégoût de moi-même." Regardez.

"Ou je pourrais bien souhaiter à tout le monde un joyeux Noël et une bonne année... Ennuyant!", conclut Céline Dion, avant d'entonner All By Myself, soit "Tout seul" en français.

