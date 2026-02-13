TOUTE L’ACTUALITÉ
[Photos] Kélonia : à peine sortie du nid, une centaine de petites tortues vont (bientôt) retrouver l'océan

  • Publié le 13 février 2026 à 12:25
  • Actualisé le 13 février 2026 à 14:09
Une centaine - 98 plus précisément - petites tortues vertes ont emergé du sable de la plage artificielle de Kélonia à Saint-Leu cette nuit du vendredi 13 février 2026. Après une pensée et une photo-identification, les nouveaux nés - une soixantaine - "en pleine forme", seront relâchés en fin de journée sur la plage du Centre de soin des tortues (Photos : Kélonia)

