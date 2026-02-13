[Photos] Kélonia : à peine sortie du nid, une centaine de petites tortues vont (bientôt) retrouver l'océan

Une centaine - 98 plus précisément - petites tortues vertes ont emergé du sable de la plage artificielle de Kélonia à Saint-Leu cette nuit du vendredi 13 février 2026. Après une pensée et une photo-identification, les nouveaux nés - une soixantaine - "en pleine forme", seront relâchés en fin de journée sur la plage du Centre de soin des tortues (Photos : Kélonia)

Lire aussi - [Vidéo] Kélonia : une centaine de petites tortues vertes ont emmergé du sable de la plage artificielle

www.imazpress.com/[email protected]