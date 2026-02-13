La Réunion a atteint 96,2 % d’énergie renouvelable dans la production d’électricité en 2025

Ce jeudi 12 février 2026, le directeur régional d'EDF à La Réunion a fait le point sur les chiffres clés de l'année 2025 et sur les initiatives prévues pour 2026. À La Réunion, en 2025, l'île a atteint 96,2 % d’énergie renouvelable dans la production d’électricité. Un réseau fragilisé par le passage du cyclone Garance. Au total, 28 millions d’euros ont été nécessaires pour réparer le réseau électrique (Photos : sly/www.imazpress.com)

2025 fut la première année post-conversion des centrales thermiques, se félicite.

- La part des énergies renouvelables augmente -

"En 2025, on a atteint 96,2 % d’énergie renouvelable dans la production d’électricité à La Réunion. C’est un record, une très belle performance", souligne le directeur régional d’EDF. Écoutez.

"75% de l’électricité à la Réunion vient des centrales thermiques proviennent d’EDF et Albioma", note Dominique Charzat.

Le service d’EDF a accompagné le développement des énergies renouvelables par les panneaux photovoltaïques : 3.800 panneaux ont été installés. Le nombre d’installations chez les particuliers reste minime. Les gros parcs ayant installé des panneaux photovoltaïques représente 11 % de la production totale de l'électricité. "Les petits ruisseaux font les rivières", image le directeur régional d’EDF.

Par ces travaux d'économies d’énergies, "c’est de l’économie de 20.000 foyers que nous avons effacés", se félicite Dominique Charzat, directeur régional d’EDF. "Une attention particulière a été mise sur les chauffe-eaux solaires dans les logements", précise-t-il, évoquant également les brasseurs d’airs et l’isolation des bâtiments.

- 28 millions d’euros pour réparer le réseau électrique après Garance -

Les deux lignes de haute tension de l’est détruites par Garance ont connu de grands travaux et seront pleinement rénovées en 2027.

Le prix de la réparation définitive de l’ensemble des réseaux électriques s’est élevé à 28 millions d’euros pour pallier les endommagements faits par Garance. Écoutez.

300 techniciens sont venus en renfort pour soutenir le travail effectué sur les réseaux électriques de l’île. Pour renforcer les actions, un hélicoptère Super Puma a été mis à la disposition par la RTE, responsable des transports en France hexagonale. Écoutez.

Pour pallier au besoin en électricité, EDF a reçu des groupes électrogènes par Inedis. Des câbles et matériels ont été envoyés de l’Hexagone. Pour le ravitaillement en fournitures, l’avion le plus gros du monde a été emprunté, un Antonov.

Dans le sud, d'importants travaux ont été lancés, permettant l’amélioration du système électrique dans toute la zone. Un "investissement de 100.000 euros qui va nous occuper au moins cinq ans", conclut Dominique Charzat.

