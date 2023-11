Chili : un enfant de trois ans emporté par un tapis à bagages dans un aéroport

[VIDÉO] Plus de peur que de mal

C'est une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Un garçon de trois ans a déjoué la surveillance de ses parents pour aller jouer sur le tapis à bagages de l'aéroport de Santiago du Chili... Heureusement sa course fut rapidement stoppée par un agent de l'aéroport.

Sur cette vidéo, on y voit l'enfant se glisser sur le tapis et suivre le même circuit que celui des bagages. Sain et sauf, il a rapidement été récupéré.

¿Y los padres? Niño se sube a banda transportadora de equipaje en aeropuerto. Un niño puso en riesgo su vida al subir a la cinta transportadora de equipaje de un aeropuerto de Santiago de Chile. Los padres no estaban al pendiente del menor. pic.twitter.com/UvhfgCIKH9 — tabascoaldia (@tabascoaldiamx) November 24, 2023

Dans un communiqué, l'aéroport de Santiago du Chili assure que ses installations sont conformes aux normes, mais le groupe annonce le renforcement des mesures de sécurité, afin qu'un tel incident ne se reproduise plus.



