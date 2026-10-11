Cristiano Ronaldo suspendu par la Fédération portugaise de foot après avoir quitté le rassemblement du Portugal

Une procédure disciplinaire a été ouverte contre la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, qui a quitté un rassemblement de l’équipe nationale après un conflit avec son sélectionneur le 30 septembre, a annoncé la fédération portugaise de foot (FPF) ce samedi 10 octobre. La superstar, énervée d’être laissée sur le banc par son sélectionneur, avait quitté un rassemblement de l’équipe nationale du Portugal fin septembre. (Photo : AFP)

"En raison de la nature urgente" de la procédure, Ronaldo, 41 ans, est "suspendu provisoirement" dans l’attente de la décision, précise la FPF dans son communiqué. "Aucune communication ne sera faite jusqu’à la fin de l’instruction du dossier", a ajouté l’instance.

D’après les médias portugais, selon le règlement de la fédération, un joueur ayant manqué un entraînement, un match ou une activité de la sélection risque une suspension entre un à six mois.

- Des excuses, mais… -

Le psychodrame a débuté le 30 septembre, lorsque Ronaldo quitté la sélection, furieux d’apprendre qu’il ne débuterait pas le match de Ligue des nations contre le Danemark à Copenhague programmé le lendemain.

Quelques jours plus tôt, il avait déjà fait savoir sa frustration après être resté sur le banc contre la Norvège à Oslo.

Mercredi, Ronaldo a réagi sur ses réseaux sociaux, en s’excusant auprès des supporters portugais et de ses coéquipiers de la Seleçao, ouvrant la voie à un retour en équipe nationale "après avoir purgé la suspension qui [lui] sera appliquée".

AFP