Portugal: Cristiano Ronaldo claque la porte de la Seleçao et provoque un psychodrame

Cristiano Ronaldo a confirmé le clash avec le nouveau sélectionneur Jorge Jesus et provoqué un psychodrame au Portugal en quittant mercredi le rassemblement de la Seleçao à Copenhague, à la veille d'un match de Ligue des nations contre le Danemark.

"Après la conférence de presse du sélectionneur national, et à la suite d'une conversation avec le président de la Fédération portugaise de football, j'ai pris la décision de quitter le stage de la sélection nationale", a écrit le quintuple Ballon d'or sur son compte Instagram."En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui ont motivé mon départ", a ajouté le joueur de 41 ans, qui a annoncé cet été que cette saison serait "probablement" la dernière de sa carrière.Lors de la conférence de presse précédent le match de jeudi, Jorge Jesus avait annoncé que Ronaldo ne serait pas titulaire, après l'avoir déjà laissé sur le banc lors de la victoire du Portugal en Norvège (2-1) dimanche.Le coach de 72 ans avait également annoncé que son capitaine devait s'entraîner normalement mercredi après sa prise de parole.- Absent de l'entraînement -Des photographes ont vu l'attaquant entrer dans le parken Stadium de Copenhague en survêtement avec ses coéquipiers mais il n'a pas participé à la partie de l'entraînement ouvert à la presse, selon des images vidéo.Certains médias, dont la télévision publique RTP, ont diffusé des images tournées par des fans où l'on voit Cristiano Ronaldo quitter le stade tout seul.Dans un communiqué laconique, la fédération portugaise de football a confirmé le départ de "CR7" et assuré que le rassemblement de l'équipe poursuivrait comme prévu "avec les 24 joueurs restants"."Toute la délégation reste pleinement concentrée sur les prochains engagements de l'équipe nationale" qui, après la rencontre au Danemark, accueillera la Norvège dimanche à Porto.Jorge Jesus, qui a remplacé l'Espagnol Roberto Martinez aux commandes de la Seleçao après le Mondial-2026, avait profité de sa conférence de presse pour nier tout "incident" avec Cristiano Ronaldo.- Gonçalo Ramos titulaire -"Il n'y a eu aucun incident", a martelé l'entraîneur, interrogé à plusieurs reprises sur le fait que le capitaine portugais, remplaçant non utilisé face à la Norvège, n'avait pas rejoint ses coéquipiers pour saluer les supporters portugais présents dans les tribunes à l'issue du match."N'importe quel joueur, et moi aussi j'ai été joueur... quand on passe 20 ou 30 minutes à s'échauffer et après on ne rentre pas... il n'y en a aucun qui soit content", a relativisé Jorge Jesus mercredi.Le sélectionneur portugais a toutefois reconnu avoir dit à Ronaldo avant le match qu'il ne serait pas titularisé mais qu'il pourrait faire appel à lui en fin de rencontre."Après, en tant qu'entraîneur, j'ai décidé qu'il n'entrait pas. Il n'y a pas de quoi en faire un incident", a-t-il souligné en rappelant qu'il connaissait bien le joueur pour l'avoir dirigé la saison dérnière au club d'Al-Nassr, avec qui il avait remporté le championnat d'Arabie saoudite.Jorge Jesus a également assuré que Ronaldo n'avait pas refusé de s'entraîner mardi, comme avaient suggéré certains médias portugais, mais qu'il avait dû faire des exercices individuels de "mobilisation" et de "renforcement" physique.Le sélectionneur avait dans le même temps fait savoir qu'il comptait titulariser jeudi Gonçalo Ramos en pointe de l'attaque portugaise."Si tout se passe normalement, c'est Gonçalo qui va jouer", a-t-il dit avant d'ajouter au sujet de Cristiano Ronaldo: "Si j'ai besoin de lui, il entrera. Si je n'ai pas besoin de lui, il n'entrera pas"."Aucun joueur ni aucun président ne pourra changer ma façon de penser le football", avait encore lancé l'entraîneur au fort tempérament.