Cryptomonnaies : libération par les gendarmes d’une mère et son fils enlevés, 4 personnes interpellées

Une mère et son fils d’une dizaine d’années, enlevés lundi dans une affaire de cryptomonnaies, ont été libérés mardi par le GIGN, le groupe d’élite de la gendarmerie, a appris l’AFP de source proche de l’enquête, confirmant une information de franceinfo.

La libération de la mère et de son fils, enlevés chez eux en Bourgogne et libérés dans le Val-de-Marne, selon la même source, a été saluée par Laurent Nuñez dans un message posté sur X.

"Plusieurs mis en cause ont pu être interpellés dans cette affaire, faisant suite à une longue série d’interpellations dans d’autres dossiers menés dans le milieu des cryptomonnaies", a écrit le ministre de l’Intérieur, après avoir félicité les enquêteurs de la gendarmerie "pour les investigations menées pour retrouver au plus vite les victimes, et le GIGN pour leur libération".

Les ravisseurs ont réclamé un rançon au père de famille, entrepreneur en cryptomonnaies. La rançon, dont le montant n’a pas été divulgué, n’a pas été versée, selon franceinfo.

Les investigations sont menées par la Section de recherche (SR) de la gendarmerie de Paris.

AFP