Cuba: la grande majorité de la population toujours sans courant

La grande majorité des Cubains étaient toujours sans courant samedi, au lendemain d'une nouvelle panne électrique générale.

Il s'agit du quatrième blackout en moins de six mois sur l'île de 9,7 millions d'habitants, frappée par une profonde crise économique et dont le système électrique vétuste souffre d'avaries fréquentes et de pénuries de combustible.

Les autorités ont indiqué samedi matin que des circuits parallèles avaient été mis en place dans diverses provinces permettant de fournir de l'électricité aux secteurs prioritaires et à certains quartiers.

"Plusieurs provinces ont des circuits parallèles et les unités de génération commencent à être synchronisées" avec le système électrique national, a déclaré le président cubain Miguel Diaz-Canel sur X.

La panne s'est produite en début de soirée vendredi dans une sous-station électrique située dans la banlieue de La Havane, ce qui a provoqué la déconnexion du système national, selon le ministère de l'Energie et des Mines.

Il s'agit de la première coupure de courant généralisée de l'année 2025, bien que la population soit confrontée à des pannes quasi quotidiennes de quatre ou cinq heures dans une grande partie de la capitale. Dans les provinces, ces délestages peuvent durer plus de 20 heures.

En février, les autorités avaient suspendu pendant deux jours toute activité sur l'île pour économiser de l'énergie et éviter une panne générale.

L'île a déjà subi trois pannes généralisées pendant le dernier trimestre 2024. Deux ont duré plusieurs jours, dont une a eu lieu pendant un ouragan.

"Que Dieu nous aide, ce pays va de mal en pis!" se désolait samedi matin Xiomara Castellanos, 82 ans, qui habite dans le quartier du Vedado à La Havane.

L'octogénaire s'inquiète pour le peu de nourriture qu'elle a dans son frigo et qu'elle va devoir manger avant qu'elle ne pourrisse si l'électricité ne revient pas rapidement.

Les huit centrales électriques du pays, presque toutes inaugurées dans les années 1980 et 1990, tombent régulièrement en panne.

Des centrales flottantes louées à une entreprise turque et les générateurs, qui complètent le système énergétique national, sont alimentés par des combustibles que Cuba, sous embargo américain depuis 1962, importe très difficilement et qui font souvent défaut.

Face à l'urgence, le gouvernement cubain met les bouchées doubles pour installer au moins 55 parcs solaires de technologie chinoise en 2025. Selon les autorités, ces parcs produiront 1.200 mégawatts, soit 12% du total national.



AFP