Crash d'un avion en Turquie : un pilote réunionnais parmi les victimes

(Actualité) Le Réunionnais Anthony Tangapriganin, 45 ans, pilote de jet privé, est l'un des Français, membres d’équipage de l’avion qui s’est écrasé mardi soir près d’Ankara en Turquie. Tous les passagers de ce vol sont décédés, dont le chef d’état-major des armées libyenne et ses conseillers.

"Deux de nos ressortissants, membres de l’équipage, sont décédés dans l’accident aérien survenu le 23 décembre en Turquie", a affirmé cette source à l’AFP, sans préciser l’identité de ces ressortissants.

Le Réunionnais Anthony Tangapriganin, 45 ans fait partie des huit victimes du crash d'un avion. Originaire de Saint-Denis et père de trois enfants, le copilote de ce vol s'était reconverti dans l'aviation après une carrière de chef de publicité chez nos confrères d'Antenne Réunion.

"Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, via notre ambassade en Turquie et le centre de crise et de soutien, est en contact avec les familles et les accompagne dans leurs démarches", a ajouté une source à l'AFP sans autre détail.

Outre le chef d’état-major de l’armée de Tripoli, le général Mohamed Al-Haddad, quatre de ses conseillers et trois membres d’équipage se trouvaient à bord de l’appareil, un Falcon 50, qui s’est écrasé moins de quarante minutes après son décollage.

- Une enquête ouverte pour déterminer les causes de l'accident -

La boîte noire a été retrouvée, selon les autorités turques qui ont fait état d’une panne électrique à bord de l’avion et ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’accident.

Selon le ministre turc des Transports, Abdulkadir Uraloglu, la boîte noire sera analysée dans un "pays neutre".

Les résultats de l’analyse seront partagés "avec notre nation et le monde entier avec une totale transparence", a-t-il assuré.

Le ministre turc de la Justice Yilmaz Tunc a précisé depuis que "contact a été pris avec l’Allemagne à cet effet" d’analyse, ainsi que pour l’examen des enregistreurs vocaux de l’appareil.

"Les investigations techniques et les enquêtes médico-légales sur la cause de la panne se poursuivent avec la plus grande minutie "a-t-il assuré.

L’avion, un Falcon-50, avait été affrêté auprès de la compagnie privée Harmony Jets, basée à Malte selon son site qui précise que la maintenance de ses appareils est effectuée à Lyon, en France.

"Cette tragédie ne nous a pas seulement privés de personnes qui étaient nos collègues mais aussi comme des membres de notre famille", a répondu son service communication par email, arguant de sa "peine très vive" pour décliner tout détail.

Selon Airport Haber, un site d’information turc spécialisé dans les affaires aéronautiques, outre les Français - pilotes et co-pilotes selon cette source qui donne les noms - l’équipage comptait aussi une hôtesse de nationalité grecque dont un journal grec a diffusé les photos, précisant que la jeune femme avait rejoint la compagnie depuis deux mois.

En France, le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) "participe à l’enquête ouverte par la Turquie", a-t-il indiqué sur X vendredi, précisant que trois de ses enquêteurs "se rendent sur place accompagnés de conseillers techniques", comme il est d’usage en cas d’accident survenu à l’étranger à un aéronef de construction ou de conception française.

Le chef d’état-major libyen s’était rendu mardi à Ankara pour une visite officielle à l’invitation de son homologue turc.

Il a aussi été reçu mardi par le ministre de la Défense et le chef d’état-major turcs, à l’occasion d’une des fréquentes visites que se rendent les responsables des deux pays.

La Turquie est un allié de poids du gouvernement de Tripoli, reconnu par l’ONU, au côté duquel elle est engagée y compris militairement depuis janvier 2020, lui fournissant notamment des drones de combat et des instructeurs militaires mais également un soutien économique.

La Libye, où deux exécutifs se disputent le pouvoir, peine à retrouver la stabilité depuis le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011.

