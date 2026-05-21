Ebola en RDC : un premier cas signalé au Sud-Kivu où l’épidémie se propage

L'épidémie d'Ebola, dont le risque est jugé "élevé" en Afrique centrale mais "faible" au niveau mondial par l'OMS, se propage en RDC où un premier cas de transmission a été annoncé par le groupe antigouvernemental M23 dans la province orientale du Sud-Kivu.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché dimanche une alerte sanitaire internationale pour faire face à une 17e flambée d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC), vaste pays d'Afrique centrale de plus de 100 millions d'habitants, où sont frappées des provinces orientales difficilement accessibles par la route et en proie aux violences des groupes armés.

Selon l'OMS, l'épidémie d'Ebola est déjà suspectée d'avoir fait 139 morts sur près de 600 cas probables et pourrait se prolonger, même si le risque d'une pandémie est jugé "faible".

Le foyer de l'épidémie se situe dans la province de l'Ituri (nord-est), et des cas ont également été recensés dans la province voisine du Nord-Kivu (est), mais aucun n'avait été confirmé jusqu'à présent dans la province du Sud-Kivu (est).

Les provinces du Nord-Kivu et sa voisine du Sud-Kivu sont coupées en deux par les lignes de front entre les forces de Kinshasa et celles du groupe antigouvernemental M23, soutenu par Kigali, qui s'est emparé de vastes pans de territoires depuis sa résurgence en 2021.

Des résultats d'analyses "confirment un nouveau cas positif concernant un échantillon provenant de Bukavu", capitale de la province du Sud-Kivu, et "prélevé dans la zone de santé rurale de Miti Murhesa, territoire de Kabare", a affirmé jeudi le porte-parole du M23 Lawrence Kanyuka dans un communiqué Bukavu est tombée aux mains du M23 en février 2025.

Selon le porte-parole du M23, la personne contaminée était "en provenance de Kisangani", capitale de la province de la Tshopo (est) où aucun cas n'a été recensé jusqu'à présent.

"La personne concernée, un compatriote âgé de 28 ans, a malheureusement succombé à la maladie avant la confirmation du diagnostic", et "l’inhumation a été réalisée dans le strict respect des normes de sécurité", a-t-il ajouté.

Les autorités congolaises n'ont pas fait de déclaration à ce stade.

- Contrôles renforcés -

Ebola provoque une fièvre hémorragique meurtrière, mais le virus, qui a fait plus de 15.000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années, est relativement moins contagieux par exemple que le Covid ou la rougeole.

L'épidémie survient au moment où les ONG sont confrontées à une baisse générale des aides internationales, en particulier celles des États-Unis depuis le deuxième mandat de Donald Trump, qui a retiré son pays de l'OMS.

Il n'existe aucun vaccin ni traitement homologué contre la souche du virus responsable de la flambée actuelle, appelée Bundibugyo.

"L'OMS a évalué le risque épidémique comme étant élevé aux niveaux national et régional et faible au niveau mondial", a déclaré mercredi devant la presse à Genève (Suisse) le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au lendemain de la tenue d'un comité d'urgence.

De son côté, la Commission européenne a annoncé que le risque d'une infection dans l'UE était "très faible" et que "rien n'indique" que les Européens devraient prendre des mesures spécifiques.

Un décès et un cas ont été enregistrés en Ouganda, mais aucun foyer d'épidémie local n'a été signalé.

Les États-Unis ont annoncé lundi renforcer les contrôles sanitaires aux frontières pour les voyageurs aériens en provenance des pays touchés en Afrique.

Un Américain ayant contracté Ebola en RDC est actuellement hospitalisé en Allemagne. Son épouse et ses trois enfants, asymptomatiques, vont être placés à l'isolement dans le même hôpital à la demande de Washington, selon les autorités allemandes.

Le Bahreïn, petit État de la péninsule arabique, a indiqué mardi soir qu'il interdisait pour un mois l'entrée des visiteurs venant des pays touchés en Afrique

L'équipe de football de la RDC a annulé une étape de son stage de préparation prévue à domicile en vue du mondial aux Etats-Unis, qui co-organisent la coupe avec le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet).



AFP