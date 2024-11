Empoisonnement de touristes au Laos: le bilan monte à six décès après la mort d'une Australienne

Une seconde jeune Australienne est décédée vendredi dans un hôpital thaïlandais, portant à six le nombre de touristes étrangers victimes d'une probable empoisonnement à l'alcool frelaté au méthanol dans une ville touristique du Laos.

"Tous les Australiens auront le cœur brisé par le décès tragique de Holly Bowles", a déclaré la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong. "Hier encore, Holly perdait sa meilleure amie, Bianca Jones....Tous les Australiens pensent à ces deux familles", a-t-elle ajouté.

D'après des informations de presse, un groupe d'une douzaine de touristes est tombé malade le 12 novembre après une soirée à Vang Vieng, ville laotienne prisée des routards.

Jusqu'à présent, deux Danois, deux Australiennes, une Britannique et un Américain figurent parmi les victimes, selon leurs gouvernements respectifs.

Les autorités australiennes exigent des autorités laotiennes une enquête "complète et transparente" sur les circonstances de ces décès.

L'hôpital de Bangkok, où Holly Bowles aurait été transférée et soignée, n'a pas confirmé sa présence dans l'établissement.

L'AFP a contacté l'ambassade d'Australie à Bangkok pour obtenir des précisions.

- Étape incontournable -

De nombreuses personnes, des adolescents ou de jeunes adultes, sont tombées malades lors de cette soirée à Vang Vieng.

Cette ville est devenue une étape incontournable du circuit routard en Asie du Sud-Est depuis l'ouverture du Laos communiste au tourisme.

Vang Vieng, autrefois connue pour ses fêtes sauvages dans la jungle, s'est reconvertie en destination d'écotourisme.

Holly Bowles et Bianca Jones, toutes deux âgées de 19 ans et originaires de Melbourne, ont été prises de malaise alors qu'elles séjournaient à l'auberge Nana Backpackers la semaine dernière, rapporte le Sydney Morning Herald. Les deux femmes avaient consommé de l'alcool au bar de l'établissement avant de sortir, précise le journal.

Selon les médias australiens, le 13 novembre, le personnel de leur hôtel, alerté parce qu'elles n'avaient pas fait leurs formalités de départ, les a trouvées dans leur chambre et les a immédiatement transportées à l'hôpital.

Le gérant vietnamien de l'auberge a été placé en garde à vue, a indiqué la police touristique laotienne à l'AFP. Aucune charge n'a été retenue à ce stade.

Le méthanol, un alcool toxique utilisé dans l'industrie et les produits ménagers, est suspecté d'être la cause des décès. Cette substance est utilisée dans la fabrication de liquide antigel ou lave-glace, de vernis ou de fluide pour photocopieurs. Il peut être ajouté à d'autres alcools pour en augmenter la puissance ou en réduire le prix, mais il peut provoquer la cécité, des lésions au foie et la mort.

Les autorités britanniques et australiennes mettent en garde leurs ressortissants contre les risques d'intoxication au méthanol dans leur conseils aux voyageurs concernant le Laos.

En Thaïlande voisine, au moins six personnes sont décédées et plus de 20 autres ont été hospitalisées en août après avoir consommé de l'alcool frelaté au méthanol.



AFP