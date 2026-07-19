En Espagne, un incendie près de Saragosse a déjà ravagé 7.600 hectares et mettra "des jours à être maîtrisé"

L'Espagne, comme la France, de nouveau face à une vague d'incendies. Le feu qui s'est déclaré dans la province de Saragosse, dans le nord-est de l'Espagne, a déjà réduit en fumée 7.600 hectares et mettra "des jours à être maîtrisé", ont averti les autorités locales, ce jeudi 16 juillet 2026. Il s'agit de "l'un des feux de forêt les plus graves et les plus complexes" que l'Aragon ait connus depuis des années, selon un haut responsable du gouvernement régional.

Plus de 400 pompiers, appuyés par des renforts de l'armée, combattaient toujours l'incendie jeudi soir, dans une zone peu peuplée de l'Aragon où cinq villages ont dû être évacués.

Les images impressionnantes du feu qui a déjà ravagé 15 000 hectares à Saragosse, en Espagnehttps://t.co/ClJrEkg807 — Le HuffPost (@LeHuffPost) July 18, 2026

Il s'agit de "l'un des feux de forêt les plus graves et les plus complexes" que l'Aragon ait connus depuis des années, a déclaré au cours d'un point presse Roberto Bermúdez de Castro, un haut responsable du gouvernement régional, jeudi soir.

En cause : des températures élevées, une faible humidité et des vents violents, a-t-il précisé. La nuit, a poursuivi le responsable, peut offrir "une fenêtre d'opportunité grâce à des vents plus frais" et moins forts.

L'incendie n'a pour l'instant fait aucune victime. Sur le réseau social X, le Premier ministre, Pedro Sánchez, a dit suivre "très attentivement" l'évolution de ce sinistre, demandant à la population d'être "prudente" et de "suivre les consignes des autorités". L'Espagne vient de vivre un des incendies les plus meurtriers de son histoire récente, un feu de forêt qui s'est déclaré en Andalousie le 9 juillet. Les flammes ont fait 13 morts et ravagé 7 000 hectares.

Le pays, en première ligne face au réchauffement climatique, a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, avec des températures dépassant largement les 40°C, créant des conditions favorables à des feux dévastateurs.

AFP