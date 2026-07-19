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Saut en longueur : le Réunionnais Maïdis Gorrillot sacré vice-champion d'Europe

  • Publié le 19 juillet 2026 à 10:34
  • Actualisé le 19 juillet 2026 à 12:39
Saut en longueur : le Réunionnais Maïdis Gorrillot sacré vice-champion d'Europe

Pour sa première sélection en équipe de France, le Réunionnais Maïdis Gorrillot décroche la médaille d'argent au saut en longueur lors des Championnats d'Europe U18.

Après avoir dominé les qualifications, le Réunionnais a longtemps occupé la tête du concours grâce à un bond à 7,63 m réalisé dès son deuxième essai.

Comme l'indique le Cros, il améliore ensuite sa marque avec un saut à 7,71 m, mais le Finlandais Pyry Heiskanenparvient à le dépasser lors de son ultime tentative avec 7,79 m.

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Sport, Saut en longueur, Athlétisme

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