Environ 80.000 manifestants contre les autorités iraniennes à Munich (police allemande)

Environ 80.000 personnes étaient rassemblées samedi après-midi à Munich contre les autorités iraniennes, d'après la police de la capitale bavaroise, où se tient la conférence de sécurité (MSC) qui réunit jusqu'à dimanche des dirigeants mondiaux.

Les manifestants ont convergé dans le calme en direction de la Theresienwiese, une immense place de l'ouest de ville, a constaté une journaliste de l'AFP, pour réclamer la chute de la République islamique, après la répression sanglante qui a étouffé une vaste vague de contestation depuis fin décembre.

Certains brandissaient des drapeaux à bandes horizontales verte, blanche et rouge avec un lion et un soleil, étendard de la monarchie renversée en 1979.

Des ONG de défense des droits humains font état de milliers de manifestants tués en Iran.

A Munich, l'association organisatrice, The Munich Circle, attendait 100.000 participants.

Des rassemblements pour appeler à une action internationale contre Téhéran sont aussi prévus samedi à Toronto et à Los Angeles.

La semaine dernière, quelque 10.000 personnes s'étaient déjà rassemblées à Berlin selon la police allemande, répondant à l'appel du Conseil national de la Résistance iranienne, vitrine politique du groupe d'opposition en exil Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI ou MEK), considéré comme "terroriste" par Téhéran.

Lors de son discours à la MSC samedi matin, le fils exilé du chah déchu, Reza Pahlavi, a appelé Donald Trump à "aider" le peuple iranien, jugeant qu'il était "temps d'en finir avec la République islamique".

"C'est la revendication qui résonne depuis le bain de sang de mes compatriotes, qui ne nous demandent pas de réformer le régime, mais de les aider à l'enterrer", a ajouté cette figure de l'opposition iranienne qui vit en exil à New York.

Interrogé après son discours, il n'a pas confirmé sa participation à la manifestation.

A l'occasion de la MSC, les autorités allemandes avaient annoncé un renforcement de la sécurité dans la ville, avec la fermeture de l'espace aérien au-desssus de Munich pour les aéronefs, y compris les drones.

La police de Munich a déclaré samedi avoir repéré des drones dans les airs au-dessus de la Theresienwiese.



