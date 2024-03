F1: Verstappen en pole du GP d'Australie pour une dixième victoire de rang

Qui d'autre que "Mad Max" pour signer la pole ? Max Verstappen, leader au championnat du monde de Formule 1, partira en tête du Grand Prix d'Australie dimanche, lancé à la poursuite d'un dixième succès de rang en GP qui lui permettrait d'égaler son record.

Devant plus de 124.000 personnes -- un record pour un samedi de GP en Australie --, le triple champion du monde en titre a décroché samedi la 35e pole de sa carrière, la troisième cette année en autant de rendez-vous.Une performance "un peu inattendue" selon le Néerlandais, qui semblait jusqu'à présent en délicatesse au volant de sa supruissante RB20, ne parvenant pas "à trouver le bon équilibre".Durant les premières parties des qualifications, le pilote de 26 ans a reconnu qu'il n'avait "pas vraiment l'impression de pouvoir [se] battre pour la pole". "Mais nous avons fait quelques petits ajustements sur la voiture et ça m'a visiblement aidé".Vainqueur l'an dernier en Australie à l'issue d'un GP chaotique, Verstappen fait logiquement figure de favori avant l'arrivée du paddock en Australie, tant sa domination est insolente ces dernières années.S'il s'imposait dimanche sur le tracé australien, "Mad Max" égalerait son record de victoires consécutives. En 2023, le champion en titre avait remporté dix Grands Prix d'affilée, faisant tomber le record de l'Allemand Sebastian Vettel (9 victoires de rang en 2013).- Sainz "n'y a presque pas cru" -Sur le circuit de l'Albert Park, en plein coeur de Melbourne, Verstappen partira devant la Ferrari de Carlos Sainz. L'Espagnol retrouve ce week-end son baquet, deux semaines seulement après avoir été opéré de l'appendicite."Les dernières semaines ont été difficiles, j'ai passé beaucoup de jours au lit, à attendre de voir si je serais là aujourd'hui. Arriver ici pour ensuite être sur la première ligne, je n'y ai presque pas cru", a reconnu le fils du double champion du monde des rallyes, Carlos Sainz Sr, présent ce week-end dans le paddock.L'autre Red Bull, celle du Mexicain Sergio Pérez, s'élancera depuis la deuxième ligne, en troisième position, devant le Britannique Lando Norris (McLaren), quatrième.La troisième ligne revient au Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) -- performant aux essais -- et au local de l'étape, l'Australien Oscar Piastri (McLaren).Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) partira 11e. Le Britannique a échoué aux portes de la Q3, la troisième partie des qualifications où se dispute la pole parmi les dix pilotes les plus rapides.Seuls 19 pilotes sur 20 ont disputé ces qualifications puisque l'Américain Logan Sargeant manquait à l'appel, après que son coéquipier chez Williams Alexander Albon a lourdement endommagé son plancher vendredi.Son équipe ne disposant pas de plancher de rechange, celle-ci a décidé de récupérer celui de Sargeant afin de maximiser ses chances de marquer des points, Albon étant plus performant que son coéquipier.Par conséquent, l'Américain ne disputera pas le GP programmé à partir de 05h00 française dimanche.