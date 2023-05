Feux de forêt au Canada: l'état d'urgence déclaré dans d'Alberta, 122.000 hectares brûlés

Une centaine de feux se sont déclarés dans l'ouest du pays, poussant des dizaines de milliers de personnes à quitter leur domicile. La Première ministre de l'Alberta évoque une situation "sans précédent".

La province canadienne de l'Alberta, située dans l'ouest du pays, a déclaré samedi l'état d'urgence après qu'une centaine de feux de forêt s'y sont déclenchés et ont conduit quelque 25.000 habitants à quitter leur domicile, une situation "sans précédent", a annoncé la Première ministre de la province.

Les autorités ont demandé à des milliers d'autres personnes de se tenir prêtes à partir à tout moment. Un total de 110 incendies, attisés par des vents forts, ont été recensés, dont un tiers sont hors de contrôle.

The #BCWildfire Service continues to respond to the Boundary Lake wildfire (G80220) located at the BC/Alberta border, east of #FortStJohn. This wildfire is currently estimated to be 1,900 hectares in size. Additional information : https://t.co/o0bnzRZlSw pic.twitter.com/F2pcaDudhx