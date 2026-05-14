Fusillade mortelle de Nice : quatre personnes en garde à vue

Quatre personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur la fusillade qui a fait deux morts et six blessés à Nice lundi, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Marseille.

Selon Nice-Matin, qui a révélé l’information, l’une des personnes interpellées serait le tireur, qui avait fait irruption sur une trottinette sur une place très commerçante du quartier sensible des Moulins, une précision que n’a pas voulu commenter le parquet de Marseille.

Lundi en plein après-midi, cet homme déposé en voiture avec sa trottinette avait tiré par rafales en direction d’un groupe devant un café et un magasin de bonbons, tuant Ahmed, 57 ans, et Adilson, entraîneur de foot de 39 ans, tous deux pères de famille.

Il avait aussi blessé six personnes, dont trois grièvement, tous hors de danger depuis mardi.

Une scène d’une grande violence qui a terrorisé tout un quartier, déjà endeuillé par deux faits similaires quelques mois plus tôt.

Selon le parquet, les violences étaient à chaque fois liées à la lutte pour le contrôle du trafic de stupéfiants mais seuls trois hommes blessés dans la fusillade de lundi étaient connus pour ce type de faits.

En octobre 2025, un tireur à bord d’une voiture a mitraillé au hasard un soir sur la place des Amaryllis, tuant Oyshkur, père de famille tchétchène de 57 ans et Rayan, un Niçois de 20 ans.

En juillet 2024, l’incendie criminel d’un immeuble, lié à un règlement de compte, a décimé une famille comorienne sans histoire: sept morts dont trois enfants et un adolescent.

L’enquête sur la fusillade de lundi a été placée sous la direction de la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Marseille. Dans l’enquête sur la fusillade d’octobre, cinq suspects avaient été arrêtés et mis en examen dans les semaines suivant les faits.

AFP