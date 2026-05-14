À la une de ce vendredi : déficit en eau, adolescent tué à Nantes, l'artiste-peintre Khan, Mondial-2026, Lire sur l'eau et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 mai 2026 : - La Réunion entre dans la saison sèche avec un lourd déficit hydrique - Narcotrafic : un adolescent tué par balle à Nantes, un garçon de 13 ans entre la vie et la mort - Khan : dans ses œuvres pop, l'artiste-peintre se livre avec énergie et passion - Mondial-2026 : la France avec 26 joueurs, sans Chevalier mais avec Risser, Lacroix et Mateta - Cilaos : l'association la Réunion des livres vous emmène lire sur l'eau - La pa Météo France i di, sé zot i di - vendredi plus nuageux (Photo www.imazpress.com)

La Réunion aborde la saison sèche dans une situation déjà fragile. Après une saison des pluies 2025-2026 fortement déficitaire, les indicateurs hydrologiques virent progressivement au rouge : baisse précoce des débits des rivières, records de sécheresse, et possibles extensions des restrictions d’eau dans plusieurs communes.

Un adolescent de 15 ans a été tué jeudi soir à Nantes dans une fusillade sur fond de narcotrafic qui a fait deux autres blessés mineurs dont un garçon de 13 ans entre la vie et la mort.

Il s'appelle Khan et est artiste-peintre à La Réunion. Septuagénaire à l'inspiration continue, cet autodidacte installé dans l'île depuis 1959 aime faire danser ses pinceaux et couteaux au rythme de son énergie. Entre inspiration orientale et asiatique, il mêle la couleur à la perfection, tout en simplicité. Il se livre pour Imaz Press.

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé jeudi un groupe de 26 joueurs pour disputer le Mondial-2026 (11 juin - 19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada), sans Lucas Chevalier, écarté comme gardien N.3 au profit de Robin Risser.

Du vendredi 15 au dimanche 17 mai 2026, l’association La Réunion des Livres, en partenariat avec le réseau de lecture publique de la ville de Cilaos, invite les habitants pour l'opération Lire sur l'eau, Livr' lé o. Petits et grands pourront profiter d'une expérience littéraire au bord de la mare à joncs avec de nombreuses animations. Inédit pour La Réunion, les habitants pourront vivre l'expérience de lecture sur l'eau à bord d'un bateau. "Une occasion unique de se laisser bercer par les histoires au fil de l’eau avec la conteuse Elodie Lauret", écrit l'association.

Pour ce vendredi 15 mai 2026, Matante Rosina regarde le ciel et le voit se charger progressivement sur l'île. Dès la matinée, c'est la partie sud-est qui ouvre le bal avec une belle couverture nuageuse. En milieu de journée, les versants se retrouvent bien encombrés, et c'est finalement du côté des hauts de Saint-Gilles que les nuages sont les plus denses l'après-midi.