Météo : vendredi plus nuageux

Pour ce vendredi 15 mai 2026, Matante Rosina regarde le ciel et le voit se charger progressivement sur l'île. Dès la matinée, c'est la partie sud-est qui ouvre le bal avec une belle couverture nuageuse. En milieu de journée, les versants se retrouvent bien encombrés, et c'est finalement du côté des hauts de Saint-Gilles que les nuages sont les plus denses l'après-midi. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)