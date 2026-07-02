Guadeloupe : deux femmes tuées et un enfant blessé dans une fusillade

Une fusillade est survenue mardi soir à Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe), a indiqué à l’AFP Stéphanie Bazart, procureure de la République de Basse-Terre. De sources concordantes, la piste du règlement de comptes est privilégiée. Les "tirs multiples", survenus à l’extérieur d’un bar de la commune, ont mortellement touché deux femmes et blessé quatre autres personnes dont un jeune enfant, a précisé la procureure.

"L’enquête, confiée à la police judiciaire, a été ouverte des chefs d’homicide involontaire. Elle permettra de faire la lumière sur les motivations et d’éclairer les circonstances de l’affaire", a ajouté le parquet. Les blessés ont été acheminés à l’hôpital, dont certains dans un état préoccupant, a aussi indiqué le parquet.

- Circulation massive des armes aux Antilles -

Cette nouvelle fusillade, dans un territoire en proie au narcotrafic et à de fréquents règlements de compte, a suscité des réactions mercredi matin. Le maire de la commune a ainsi annoncé, sur Radio Caraïbes International, annuler la fête patronale qui devait démarrer ce mercredi soir et appelé à "plus de mobilisation pour limiter la circulation d’armes" sur le territoire.

"Ce drame doit provoquer un véritable sursaut […] de l’Etat, […] mais aussi de notre société, de nos familles, de nos élus", a pour sa part estimé sur les réseaux sociaux le président de l’association des maires, Jocelyn Sapotille. "La toile de fond probable du narcotrafic ne fait que renforcer la gravité de ce drame" ont, de son côté, déploré les représentants locaux du Parti socialiste.

Interrogé sur RCI, le directeur de cabinet du préfet a évoqué le "très bon taux d’élucidation" des affaires criminelles en Guadeloupe. "La police vous retrouvera, la justice vous jugera", a-t-il assuré à propos des auteurs des tirs. En Martinique comme en Guadeloupe, les autorités s’alarment d’une circulation massive des armes sur fond de narcotrafic.

Les Antilles françaises sont devenues un point de transit privilégié entre l’Amérique du Sud, les États-Unis et l’Europe.

AFP