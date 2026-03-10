Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi, au onzième jour de la guerre au Moyen-Orient à 5H30. Les cours du pétrole ont connu de spectaculaires variations lundi, oscillant de plus de 20 dollars. Il a chuté de 10% mardi.

En fin de journée, la déclaration du président américain, Donald Trump, assurant que la guerre était "quasiment" finie a fait plonger les cours qui s'étaient au contraire envolés peu avant.

Dans les échanges électroniques après la clôture, le baril de Brent est passé brièvement sous 84 dollars. Vers 00H20 GMT, il chutait de 7,12%, à 91,91 dollars. Son équivalent américain, le baril de WTI, reculait de 6,83% à 88,38 dollars.

Auparavant, le Brent avait grimpé jusqu'à 119,50 dollars et le WTI jusqu'à 119,48 dollars, dépassant 100 dollars pour la première fois depuis 2022 et les retombées de la guerre en Ukraine.

- Trump dit qu'il va lever certaines sanctions sur le pétrole

Donald Trump a annoncé lundi soir qu'il allait lever certaines sanctions sur le pétrole "afin de réduire les prix" en forte hausse ces derniers jours.

"Nous avons des sanctions sur certains pays. Nous allons lever ces sanctions jusqu'à ce que ça s'arrange", a déclaré le président américain sans préciser la liste des Etats concernés.

Il a tenu ces propos après un appel jugé "positif" avec Vladimir Poutine sur le Moyen-Orient et l'Ukraine et alors que le secteur russe des hydrocarbures est visé par de multiples sanctions occidentales.

- Rebond des Bourses en Asie

Les Bourses de Séoul et Tokyo ont ouvert mardi en fort rebond, aidées par le repli des prix du pétrole. Vers 00H25 GMT, l'indice phare Kospi s'envolait de 5,26% et l'indice vedette Nikkei prenait 2,84%.

Après une ouverture en net repli, la Bourse de New York a finalement terminé en hausse lundi, portée par les propos du président américain.

- Poutine prêt à fournir les Européens

Le président russe, Vladimir Poutine, a assuré être prêt à fournir les pays européens en pétrole et gaz s'ils se déclaraient en faveur d'une "collaboration durable et stable" avec Moscou.

- Prix du gazole en France

En France, le gazole a dépassé la barre symbolique des 2 euros le litre, selon une moyenne calculée par l'AFP. Le carburant routier le plus consommé dans le pays a pris 28 centimes au litre en France hexagonale, soit un bond de 16%.

- Vers une "stagflation", craint l'UE

La Commission européenne a mis en garde contre un "choc stagflationniste majeur" en cas de conflit prolongé au Moyen-Orient, c'est-à-dire une situation combinant une stagnation de l'activité économique et une inflation élevée.

- Lufthansa prolonge la suspension des vols

Le groupe aérien allemand Lufthansa a annoncé prolonger la suspension de ses vols vers et en provenance de différents aéroports clés du Moyen-Orient, notamment aux Emirats, au Liban, en Israël et en Iran.

- Une mission française pour rouvrir le détroit d'Ormuz

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé une "mission purement défensive, purement d'accompagnement", qui a vocation à permettre "l'escorte de porte-conteneurs et de tankers, pour rouvrir progressivement le détroit d'Ormuz".

L'Union européenne a de son côté annoncé être prête à renforcer ses missions de protection du trafic maritime en raison de la guerre au Moyen-Orient.

- Le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques mais "pas encore"

Les ministres des Finances du G7 sont "prêts" à puiser si besoin dans les réserves stratégiques de pétrole pour tenter d'atténuer la flambée des prix du brut mais n'ont pas encore décidé d'y recourir, a annoncé le gouvernement français.

"Nous allons suivre les choses de près, nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires y compris en puisant dans les réserves stratégiques de pétrole de manière à stabiliser le marché", mais "on n'en est pas encore là", a déclaré à la presse le ministre français des Finances, Roland Lescure.

- France: contrôle de prix aux stations-service

Le gouvernement français, pressé par les oppositions politiques, cherche la parade face à la flambée des prix à la pompe, mais refuse à ce stade d'envisager des aides publiques pour adoucir la facture en raison du coût pour les finances de l'État. Le gouvernement a mis en avant les 500 contrôles prévus entre lundi et mercredi dans les stations-service pour détecter les éventuels abus.

- Plafonnements de prix des carburants

En Hongrie, le Premier ministre, Viktor Orban, a annoncé que les prix des carburants seraient plafonnés à partir de minuit heure locale.

La Croatie va plafonner les prix de l'essence et du gazole à partir de mardi.

La Corée du Sud a également annoncé "un système de plafonnement des prix des produits pétroliers". La Thaïlande a plafonné le prix du diesel pour 15 jours.



AFP