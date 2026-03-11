Guerre au Moyen-Orient : Macron tiendra mercredi une réunion du G7 par visioconférence

Le président français Emmanuel Macron tiendra mercredi à 15H00 (18 heures, heure de La Réunion) une réunion des chefs d’État et de gouvernement du G7 sur "les conséquences économiques" de la guerre en Iran, notamment la "situation énergétique" et les "mesures pour les atténuer", a annoncé mardi l’Élysée.

"Il s’agira de la première discussion sur cet enjeu entre membres du G7. La coordination économique est un enjeu central pour avoir une réponse efficace et utile à la situation", a ajouté l’Elysée, la France présidant cette année le G7 des pays les plus industrialisés.

Emmanuel Macron a évoqué lundi un possible recours des pays du G7 à leurs réserves stratégiques de pétrole afin d’atténuer la hausse des prix du but provoquée par la guerre en Iran et son extension aux pays voisins producteurs d’hydrocarbures.

Après plusieurs jours de flambée - jusqu’à près de 120 dollars le baril lundi - ils ont finalement chuté mardi suite aux déclarations de Donald Trump affirmant que la guerre avec l’Iran est "quasiment" terminée.

L’annonce de la convocation par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) d’une "réunion extraordinaire", tenue mardi à Paris, afin d’évaluer s’il était nécessaire de puiser dans les stocks stratégiques d’hydrocarbures a également rassuré les investisseurs.

AFP