Huit enfants tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane

Huit enfants ont été tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane, dont l'auteur présumé a été abattu par la police, ont annoncé dimanche les autorités de la ville de Shreveport, en faisant la pire tuerie aux Etats-Unis depuis plus de deux ans.

Appelés tôt dimanche pour répondre à des violences, les policiers ont découvert des victimes dans deux habitations distinctes, a souligné le caporal de police Chris Bordelon lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'un troisième lieu est concerné par l'enquête.

Au moins 10 personnes ont ainsi été touchées par balles dans la nuit de samedi à dimanche, "dont huit sont décédées, âgées d'1 an à 14 ans", a-t-il précisé.

Sept des huit mineurs tués "étaient les enfants" de l'auteur présumé, a ajouté le policier à Shreveport, une importante agglomération du nord-ouest de la Louisiane, Etat situé dans le sud des Etats-Unis.

Les deux autres personnes, grièvement blessées par balle, sont des femmes, dont au moins l'une était la mère de plusieurs des enfants tués, a indiqué la police.

La police "mène activement l'enquête pour tenter de déterminer les motifs" de ces crimes, a-t-il ajouté.

La police a indiqué à l'AFP qu'une des femmes, blessée par balle au bas du visage, avait alerté un voisin, qui avait appelé le 911, le numéro d'urgence américain, et prévenu les autorités entre 05H00 et 05H30, heure locale (10H00-10H30 GMT).

Le maire de la ville, Tom Arceneaux, a également indiqué sur CNN que les deux femmes étaient des proches du suspect, sans préciser davantage.

Un enfant a aussi été blessé après avoir sauté d'un toit, a ajouté Chris Bordelon.

La police a identifié le tireur comme étant Shamar Elkins, 31 ans.

Après avoir pris la fuite à bord d'un véhicule volé, le suspect a été pris en chasse par les forces de l'ordre puis abattu.

- Suspect abattu -

"A l'issue de cette course-poursuite, le suspect est sorti du véhicule avec une arme, et nos agents ont été contraints de le neutraliser", a expliqué Chris Bordelon à la presse.

Aucun agent n'a été blessé, a précisé de son côté la police de l'Etat de Louisiane, qui participe à l'enquête.

Un journaliste vidéo de l'AFP présent sur les lieux a vu cinq impacts de balle sur la porte de l'une des deux maisons.

Selon la police, Shamar Elkins avait déjà été arrêté en 2019 pour détention d'armes. Il avait alors plaidé coupable.

Les autorités ont toutefois précisé n'avoir connaissance d'aucun antécédent de violences conjugales ou intrafamiliales le concernant.

"C'est un événement terrible. Il est particulièrement marquant et éprouvant que les victimes soient toutes des enfants", a confié à la presse le maire de Shreveport, Tom Arceneaux.

- "Tragédie insensée" -

Le gouverneur Jeff Landry a déclaré avoir le "coeur brisé".

Mike Johnson, président de la Chambre américaine des représentants et député de la région, a dénoncé sur X une "tragédie insensée."

Selon les données de l'ONG Gun Violence Archive, qui font autorité, il s'agit du pire bilan d'une tuerie par arme à feu aux Etats-Unis depuis la mort de huit personnes dans une banlieue de Chicago en janvier 2024.

Avant cela, le drame d'Uvalde, en 2022 au Texas (sud), avait secoué le pays, quand un homme de 18 ans avait tué deux enseignantes et 19 enfants dans une école primaire.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés.

Les fusillades sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

En 2025, près de 15.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon Gun Violence Archive.



AFP