Incendies en Europe : les derniers développements

Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet.

C'est bien le changement climatique, causé principalement par la combustion continue du pétrole, du charbon et du gaz, qui rend la sécheresse actuelle plus sévère, selon une étude des climatologues du groupe World Weather Attribution.



L'UE a déployé quatre avions en Espagne, en plus des trois en France

L'Union européenne a déployé quatre avions bombardiers d'eau pour lutter contre les feux en Espagne, a annoncé Bruxelles vendredi, un dispositif qui s'ajoute aux trois avions annoncés dès jeudi pour la France.

"Nous nous préparons à une situation difficile", a indiqué une porte-parole de la Commission Anna-Kaisa Itkonen.



France: à Biscarrosse, 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes", "voire détruits"

Le feu de forêt qui menace depuis jeudi Biscarrosse (Landes) et a parcouru 2.600 hectares vendredi à la mi-journée, a fait d'importants dégâts avec 105 habitations et bâtiments "touchés par les flammes", "voire détruits", a déclaré le préfet Gilles Clavel.

"Le feu s'est avancé dans le bourg de Biscarrosse", a t-il ajouté, pour justifier l'évacuation de 18.000 personnes de cette commune balnéaire et 5.000 autres d'un camping voisin à Parentis.



Les incendies autour de Madrid "sur le point de fusionner"

Deux des trois incendies s'étant déclarés à l'ouest de Madrid sont "sur le point de fusionner" pour ne former qu'un "seul brasier", s'est inquiété le préfet de la région, avertissant que le feu, qui a entraîné l'évacuation de 10.000 personnes, était "hors de contrôle".

"Les deux feux, celui de San Martín et celui de Villa del Prado, sont sur le point de fusionner et de se transformer en un seul brasier qui progresse en direction de Navas del Rey", a déclaré à la presse Francisco Martín, ajoutant que de nouveaux villages de la zone étaient en cours d'évacuation.



France: 53 maisons détruites et 35.000 évacués en Gironde

Une cinquantaine de maisons et un camping ont été détruits par le feu, toujours pas fixé, qui menace la presqu'île du Cap Ferret visée par un ordre d'évacuation, a annoncé vendredi la préfète de Gironde, avec 35.000 évacués depuis deux jours.

Les autorités redoutent un renforcement des vents vendredi après-midi qui pourrait faire progresser encore cet incendie, d'origine probablement accidentelle, qui a déjà parcouru plus de 10.000 hectares et ravive le spectre des mégafeux de l'été 2022 en Gironde.



"Nous vivons une situation dramatique", dit le Premier ministre espagnol

Le Premier ministre espagnol a estimé vendredi que "l'Espagne et les pays voisins" vivaient "une situation dramatique" en raison des violents incendies qui se sont déclarés simultanément, notamment plusieurs aux portes de Madrid, à quelque 50 kilomètres de la capitale, en pleine vague de chaleur.

"Les incendies de forêt ravagent des milliers d'hectares et touchent de nombreuses villes et villages", a écrit vendredi matin sur X Pedro Sánchez, appelant une nouvelle fois la population à "suivre les consignes" des autorités et des services de secours.



France : 32 feux en cours, 50.000 hectares brûlés depuis début 2026

"Actuellement on a 32 feux en cours, qui n'ont évidemment pas tous la même importance", a déclaré le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez à l'AFP. "On a dépassé le seuil des 50.000 hectares qui ont été brûlés depuis le 1er janvier de cette année. Donc si vous prenez la référence par rapport à l'an passé, c'est quasiment fois trois", a-t-il indiqué.



France : 40.000 personnes évacuées de la presqu'île touristique du Cap Ferret

L'incendie qui menace la presqu'île touristique du Cap-Ferret a déjà "parcouru plus de 10.000 hectares", a indiqué à l'AFP le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez, évoquant "le plus gros feu de la saison".

"Au moment où je vous parle, de manière progressive, il y a 40.000 personnes qui ont été évacuées ou qui sont en cours d'être évacuées actuellement", a-t-il ajouté, soulignant l'absence de victime pour l'instant. "Nous avons au total 80 maisons qui ont été brûlées, dont une cinquantaine qui ont été détruites", a précisé le ministre.



Espagne: des feux difficiles à contrôler à moins de 100 km de Madrid

Les incendies qui font rage simultanément dans la région de Madrid, à moins de 100 km du centre de la capitale espagnole, n'étaient "toujours pas maîtrisés ni contenus" vendredi matin, alors que les conditions météorologiques compliquent la tâche des secours, ont annoncé les autorités locales.

Même si leur progression a toutefois été "limitée" au cours de la nuit, selon les autorités, "les conditions météorologiques, principalement le vent, compliqueront les opérations d'extinction ce vendredi", a indiqué sur X la région de Madrid.



France: 23.000 personnes évacuées au total dans les Landes

Plus de 23.000 personnes ont été évacuées au total dans le département des Landes (sud-ouest) en raison d'un incendie qui sévit près de Biscarrosse, a annoncé vendredi matin le préfet Gilles Clavreul, alors que les flammes continuent à progresser. Un incendie a été déclenché par un véhicule jeudi et s'est rapidement propagé dans la forêt alentour, jusqu'aux portes de la ville.



AFP