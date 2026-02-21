[Vidéo] JO 2026 : un chien-loup s'invite sur la piste d'arrivée du ski de fond

On attendait les sprinteuses du ski de fond, c'est finalement un chien-loup qui a franchi la ligne d'arrivée. Un canidé a réussi à se frayer un chemin sur la piste de ski de fond du Val di Fiemme lors de l'épreuve féminine de sprint par équipes ce mercredi 18 février, à Tesero, lors des Jeux olympiques 2026.

L'animal aux allures de chien-loup a pénétré sur la piste et s'est mis à courir derrière deux fondeuses, la Grecque Konstantina Charalampidou et la Croate Tena Hadzic, avant de franchir lui aussi la ligne d'arrivée. Regardez.

Un invité surprise sur le ski de fond. 🥹 Ne cherchez pas, c’est la meilleure photo-finish de ces Jeux de #MilanoCortina2026. 🐶🐕



Suivez-les en intégralité sur Eurosport et @hbomaxfr pic.twitter.com/IEbj3fUKGQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 18, 2026

L'animal, qui portait un collier, a ensuite été pris en charge par les organisateurs.

AFP