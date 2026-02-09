JO : Cizeron et Fournier Beaudry attendus sur la glace

Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron se lance à l'assaut d'un nouveau titre olympique en danse sur glace, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, lundi aux JO de Milan Cortina.

En attendant, Clément Noël associé à Nils Allègre a raté le podium dans l'épreuve du combiné par équipes messieurs en ski alpin, nouvelle formule. Le duo Français s'est classé 5e.

- Patinage artistique: Partenaire différente, rêve identique -

Champion olympique en 2022 avec Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron espère conserver son titre avec sa nouvelle partenaire Laurence Fournier Beaudry. Ils entrent en compétition en début de soirée, avec la danse rythmique. Ils ont choisi d'explorer le voguing, un style de danse urbaine axée sur les mouvements de bras, mais surtout "un gros challenge technique".

Pour viser l'or à Milan, Cizeron et Fournier Beaudry, récemment sacrés champions d'Europe, vont devoir produire un programme de haut niveau face à ceux qui sont largement considérés comme leurs principaux rivaux, les Américains Madison Chock et Evan Bates, triples champions du monde en titre. Vonn opérée deux fois

L'Américaine Lindsey Vonn a été opérée deux fois à la jambe gauche, fracturée dans une violente chute lors de la descente dimanche. Selon l'agence ANSA, Vonn, 41 ans, souffre d'une fracture du fémur qui a été consolidée en deux temps, avec la mise en place d'un dispositif externe.

La championne olympique 2010 de descente, victorieuse 84 fois en Coupe du monde, tentait un incroyable pari en convoitant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenu fin janvier.



- Ski : la paire Allègre-Noël rate la médaille -

Nouveauté au programme des skieurs, le combiné par équipes (duo non mixte avec un descendeur et un slalomeur d'un même pays) a fait son entrée aux JO. Et les Bleus sont restés loin du podium.

Sixième temps à l'issue de la descente de Nils Allègre, ils ont finalement terminé cinquièmes, puisque Clément Noël, champion olympique de la spécialité en 2022, n'est pas parvenu à combler l'écart lors de la manche de slalom.

Cette nouvelle épreuve consacre une nouvelle fois le Suisse Franjo von Allmen, deux jours après son titre olympique en descente. Il a été porté par la performance de son partenaire Tanguy Nef, auteur du meilleur temps dans la manche de slalom.

Le N.1 mondial Marco Odermatt, au pied du podium en descente, décroche cette fois la médaille d'argent. Associé à Loïc Meillard, champion du monde en titre en slalom, le duo suisse partage la deuxième place et la médaille d'argent avec les Autrichiens Kriechmayr - Manuel Feller.

Les deux autres paires françaises Maxence Muzaton - Paco Rassat et Nils Alphand - Steven Amiez terminent respectivement en 15e et 16e positions.

- Hockey : l'énergie du désespoir -

Pratiquement éliminées de la course aux quarts de finale après trois revers en autant de matches, les hockeyeuses françaises doivent compter sur un exploit pour espérer accéder au cercle fermé des huit meilleures.

Cela passe notamment par un large succès lundi dans le dernier match de poules contre l'Allemagne, assorti d'un invraisemblable concours de circonstances dans les autres rencontres, pour que les Tricolores parviennent à accrocher la troisième place de leur groupe, la dernière qualificative.



