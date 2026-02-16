JO : Noël déjà loin en slalom

Champion olympique il y a quatre ans, Clément Noël navigue à plus d'une seconde du podium à l'issue de la première manche du slalom, fatale à Paco Rassat, lundi matin sous la neige de Bormio.

En cette journée sans biathlon (huit médailles, dont deux en or depuis le début des Jeux), Noël est désormais l'unique chance de podium pour les Bleus qui ont déjà égalé le record de 15 médailles, établi en 2014 et réédité en 2018.

. Ski alpin: Noël enneigé

Dernières et plus grandes chances de médailles pour les Bleus du ski alpin chez les hommes, pour l'instant bredouilles à Bormio, les slalomeurs ont eu du mal à trouver leur rythme sur le tracé piégeux de la première manche du slalom, qui s'est déroulée sous d'importantes chutes de neige.

Dossard 3, la révélation de l'hiver Paco Rassat (2 victoires en Coupe du monde cette saison) a enfourché après quelques portes seulement. Steven Amiez est à plus de 4 secondes.

Juste après lui, le champion olympique en titre Clément Noël a fait les mêmes erreurs mais a miraculeusement réussi à rester dans le tracé. Ralenti, il est parvenu à franchir la ligne mais termine 7e à près de deux secondes (+ 1.96) du leader norvégien Atle Lie McGrath, le seul qui semble avoir réussi à dompter la Stelvio.

Un autre spécialiste, le Suisse Loic Meillard a réalisé le deuxième temps à 59/100e, devant l'Autrichien Fabio Gstrein.

Le champion olympique du géant, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen s'inscrit dans les plus de 50% d'éliminés de la première manche.

Le début de la deuxième manche est programmé à 13h30.

. Ski acrobatique: duel au sommet en Big air

Les deux stars du ski freestyle Eileen Gu et Mathilde Gremaud vont continuer leur duel à distance en finale du big air.

La Chinoise, double championne olympique à Pékin (big air, halfpipe), a devancé lors des qualifications sa rivale suisse, grande spécialiste du slopestyle dont elle est double championne olympique (2022, 2026). Mais la Canadienne Megan Oldham a mieux exploité le tremplin (171,75 pts) sur les vingt-sept skieuses engagées.

Gu et Gremaud ont déjà bataillé en début de semaine en slopestyle. La Suisse s'est imposée d'un demi-point, la Chinoise terminant en argent, exactement comme à Pékin quatre ans plus tôt.

. Et aussi

En patinage artistique, le couple formé par Camille et Pavel Kovalev, sélectionné in extremis pour les Jeux, s'est qualifié de justesse pour le programme libre de lundi en finissant à la 16e et dernière place qualificative du programme court, dimanche soir. En progression constante ces dernières années, ce sont les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin qui aborderont l'épreuve en tête.

Les épreuves masculines de bobsleigh débutent sur la piste de Cortina avec un équipage tricolore expérimenté, formé de Romain Heinrich, 36 ans, et Dorian Hauterville, 35 ans. Ils sont sortis de leur retraite, inspirés par le succès des JO-2024 de Paris et alléchés par la perspective d'évoluer à domicile dans quatre ans lors des JO dans les Alpes françaises.



AFP