L1: Paris enchaîne contre Montpellier une 5e victoire d'affilée avant Milan

Paris a enchaîné une cinquième victoire d'affilée toutes compétitions confondues en dominant Montpellier 3-0 au Parc des Princes vendredi en ouverture de la 11e journée de Ligue 1, et ira dans une forme éclatante défier l'AC Milan mardi à San Siro.

Le PSG prend au passage la première place provisoire de la Ligue 1 avant le match de Nice contre Rennes dimanche (24 contre 22 points), et met aussi la pression sur son autre rival Monaco, 3e avec 20 points, qui reçoit Brest le même jour.C'est donc l'été indien à Paris qui, après avoir été freiné à Clermont (0-0) fin septembre puis giflé à Newcastle (4-1) début octobre, a enchaîné cinq victoires toutes compétitions confondues, avec trois buts marqués à chaque fois, y compris contre le prestigieux Milan (3-0).Montpellier n'a quasiment pas existé après sa bonne entame qui a procuré une grosse occasion à leur capitaine Téji Savanier (2e), bien bloquée par le jeune Mukiele qui remplaçait Lucas Hernandez.Les Montpelliérains ont ensuite été étouffés par le PSG du début à la fin. Lee Kang-in concrétisait très tôt la domination parisienne en trouvant la lucarne de Lecomte après que Mbappé a laissé passer entre ses jambes le centre au sol de Hakimi (10e).Le PSG n'a pas eu besoin que Mbappé, sa star meilleur buteur de Ligue 1, soit davantage décisif, lui qui n'a pas toujours été très précis dans le jeu, comme régulièrement depuis le début de saison.- Chouchou(s) -Quant au Sud-Coréen Lee Kang-in, déjà buteur contre l'AC Milan, et passeur décisif à Brest pour Mbappé, il a réussi quasiment tout ce qu'il a entrepris, d'une longue ouverture vers Dembélé (42e) à une récupération haute sur un tacle en passant par des passes précises dans l'entrejeu.Paris n'a tué le match qu'en seconde période, avec un étourdissant double une-deux entre Dembélé et Zaïre-Emery, qui a marqué son deuxième but en deux matches après les deux passes décisives distillées contre Milan (58e).Vitinha, entré en jeu à la place de Lee Kang-in - très applaudi par le public du Parc qui en a fait son chouchou du soir - a scellé le résultat sur un nouveau centre à ras de terre de Hakimi (66e).De quoi aborder le match retour de la confrontation cruciale avec l'AC Milan, mardi à San Siro, avec les voiles gonflées et le moral au zénith. Les ultras de la tribune Auteil ont d'ailleurs entonné un chant aux paroles fleuries pour avertir les Rossoneri en fin de match.Néanmoins Paris n'a pas le temps de savourer tant l'incertitude demeure dans ce groupe F de Ligue des champions, dont il n'occupe la tête qu'avec deux unités d'avance sur Newcastle et Dortmund.