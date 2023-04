L1: vivement la fin de saison pour le PSG

Le Paris Saint-Germain, sans envie, insipide dans le jeu et réduit à dix pendant plus d'une heure, a sombré dimanche au Parc des Princes face à Lorient (3-1) lors de la 33e journée de Ligue 1.

Vivement la fin de saison pour le PSG, auteur une nouvelle fois d'un match médiocre, passif et incapable d'avoir un sursaut. Les Parisiens restent à huit point devant l'OM, avant son match contre Auxerre ce dimanche soir (20h45) et à neuf unités de Lens (3e), qui joue à Toulouse mardi (21h00).Avec cette défaite, le 11e titre pour le PSG n'est pas en danger mais les Parisiens pourraient voir l'OM se rapprocher une nouvelle fois et gâcher leur fin de saison.Dimanche, Christophe Galtier qui n'a toujours pas titularisé de jeunes formés au club, avait préféré une défense à quatre et un système en 4-4-2 avec l'Espagnol Carlos Soler en meneur, dans lequel ses joueurs ont semblé perdus.L'entraîneur parisien, englué par ailleurs dans une affaire extra-sportive, avait déploré le travail de son milieu de terrain à Angers, et notamment le faible nombre de ballons arrivant dans les pieds de Kylian Mbappé et Lionel Messi.Mais cela a été rapidement un pari perdant pour Galtier, tant la première mi-temps a été désastreuse dans le jeu, avec une succession de duels perdus et un faux rythme constant.- PSG apathique -Et les Merlus, qui restaient sur aucune victoire sur les cinq derniers matches et sur deux défaites en ont profité logiquement.Après un bon mouvement des Bretons et sur un centre à ras de terre de Romain Faivre, Enzo Le Fée a ouvert le score d'une frappe limpide, hors de portée pour le gardien parisien Gigio Donnarumma (15e).Dans la foulée, toujours apathique, le PSG a été réduit à dix (20e) à la suite du deuxième carton jaune d'Achraf Hakimi, cette fois sanctionné pour une semelle sur la cheville de Darlin Yongwa.Grâce à un but gag de Kylian Mbappé, auteur de son 23e but en L1 cette saison, le PSG a égalisé (29e): alors que l'arbitre avait demandé de jouer, le gardien des Merlus Yvon Mvogo a posé le ballon au sol. Roublard, le Parisien qui s'éloignait est revenu jouer le ballon, avant de tirer et marquer dans le but vide.Mais Darlin Yongwa, qui a marqué pour la première fois en Ligue 1, a redonné l'avantage à Lorient en fin de première période (39e). Romain Faivre, a profité des espaces laissés par les Parisiens et s'est baladé dans la surface, éliminant Marco Verratti et Juan Bernat avant de centrer.- Neymar en tribune -L'entrée de Fabian Ruiz à la mi-temps, qui a remplacé Soler, une nouvelle fois inexistant, n'a pas changé grand chose, même si les Parisiens ont tenté davantage.Ruiz a d'ailleurs manqué de précision sur une volée (54e), tout comme Sergio Ramos qui a manqué le cadre de peu sur un corner de Messi (59e). Grâce à une belle parade de la tête, le gardien des Merlus a évité l'égalisation de Danilo de la tête.Devant un Parc des Princes privé de la tribune Auteuil, fermée à la suite d'une sanction, et sous les yeux de Neymar, revenu à Paris après une période au Brésil et son opération à une cheville, Lorient a enfoncé le PSG à la fin du match (87e).Prêté par l'OM aux Merlus, Bamba Dieng est parti seul en contre sur un long dégagement depuis la surface lorientaise. L'attaquant a d'abord buté sur Donnarumma, mais a suivi le ballon et a conclu dans le but vide.Juste avant, un but avait été refusé pour hors jeu pour les Lorientais.