La Grèce en lutte contre les incendies pour le sixième jour consécutif

Des centaines de pompiers continuent de lutter contre les incendies meurtriers en Grèce jeudi pour le sixième jour consécutif alors que les températures restent élevées.

Des flammes dévastatrices continuent de progresser sur les contreforts du mont Parnès où se trouve la plus grande forêt aux portes d'Athènes, et menacent depuis deux jours un important parc national qui abrite notamment de nombreuses espèces d'oiseaux, selon les sapeurs-pompiers.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, "il y a eu une explosion de feu" dans la zone, a annoncé le porte-parole des sapeurs-pompiers, Yannis Artopoios, sur la chaîne publique ERT.

La ligne de front des opérations se trouve dans une zone qui mêle forêt et tissu urbain, à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale grecque, a-t-il expliqué.

Mercredi soir, les Athéniens résidant dans certains quartiers du centre pouvaient voir depuis leur balcon ou fenêtres des flammes et un brasier sur les collines boisées proches de la capitale.

En journée, le ciel athénien était chargé d'épaisses fumées et de cendres à certains endroits. Le front le plus important se trouvait dans le nord du pays où un immense incendie qui a commencé samedi près de la ville portuaire d'Alexandroupoli forme désormais un front unifié de plus de 15 kilomètres.

Les corps de 19 personnes présumées migrantes, dont deux enfants, ont été retrouvés dans la région cette semaine.

Les autorités ont averti que la région étant un point d'entrée important pour des migrants en provenance de la Turquie voisine, il y aurait probablement davantage de victimes parmi ces personnes en quête d'asile dans l'Union européenne.

Un troisième incendie majeur s'est produit en Béotie, au nord d'Athènes, où un monastère byzantin millénaire, Osios Loukas, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a échappé de peu à la destruction mercredi.

Les températures élevées associées à la sécheresse et par endroit à des vents violents persisteront jusqu'à vendredi, selon les météorologues.

Le thermomètre devrait afficher jusqu'à 38°C ce jeudi dans certaines parties du pays. Le ministre de la Protection civile, Vassilis Kikilias, a prévenu mercredi que le pays traversait le pire été d'incendies depuis la mise en place des cartes des risques d'incendie en 2009. "C'est une situation sans précédent", a-t-il assuré.

De violents incendies ont déjà ravagé certaines îles touristiques comme Rhodes, Corfou et Eubée fin juillet en raison d'une longue vague de canicule avec des températures par endroit ayant dépassé les 45°C.



