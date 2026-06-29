Le gouvernement va réduire la liste des travaux éligibles à MaPrimeRénov'

Le gouvernement va réduire la liste des travaux isolés éligibles aux aides MaPrimeRénov', en supprimant notamment les travaux d'isolation, a appris l'AFP dimanche auprès du ministère du Logement.

Les modifications concernent les aides à la rénovation dites "par geste", c'est-à-dire qui subventionnent les travaux réalisés de façon isolée, à la différence des aides dédiées aux rénovations globales de logement, qui cumulent plusieurs types de travaux.

Le ministère de la Ville et du Logement confirme auprès de l'AFP vouloir sortir de la liste des travaux éligibles l'installation de poêles à bois ou à granulés, de chauffe-eau et chauffages solaires (sauf en Outre-mer), de pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, de systèmes de ventilation, ainsi que les travaux d'isolation des toits, des combles et le changement des fenêtres.

Ces travaux restent subventionnés dans les aides MaPrimeRénov' dédiées aux rénovations globales de logement.

Les travaux éligibles à MaPrimeRénov' par geste se réduisent à peau de chagrin, principalement l'installation de pompes à chaleur utilisées pour se chauffer, le raccordement à un réseau de production de chaleur ou de froid, ou la dépose d'une cuve à fioul.

Le ministère dit assumer "un choix de responsabilité: concentrer l'argent public sur les rénovations les plus efficaces", et privilégie ainsi les rénovations globales de logement.

Un décret et un arrêté seront présentés au Conseil national de l'habitat (CNH), qui réunit des acteurs du secteur, le 2 juillet.

Les modifications entreront en vigueur en septembre, selon Le Parisien.

Elles s'inscrivent également dans la stratégie d'électrification du pays, présentée an avril par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, et qui prévoyait que "toutes les aides publiques pour les particuliers accompagneront l'installation de pompes à chaleur".

Les professionnels du secteur de la rénovation énergétique avaient rappelé à cette occasion l'importance d'isoler le bâtiment avant de changer le système de chauffage, au risque que celui-ci surconsomme pour compenser une enveloppe passoire.

AFP