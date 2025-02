Le Jihad islamique accuse Israël de vouloir annexer la Cisjordanie occupée

Le Jihad islamique, un important groupe armé palestinien, a accusé lundi Israël de vouloir annexer la Cisjordanie occupée, où l'armée a déployé des chars pour la première fois depuis des années et mène une offensive majeure qui a déplacé des dizaines de milliers d'habitants.

Dans les rues boueuses et dévastées bordant le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord du territoire, seuls quelques habitants déplacés s'aventuraient lundi au péril de leur vie, venus récupérer des affaires dans leur maison.Trois chars israéliens Merkava étaient stationnés sur des points d'observation en hauteur."Nous revenons chercher des affaires, tout ce que nous pouvons. Nous prenons ce risque parce qu'il le faut", a confié Ahmad al-Qahrawi, un homme de 52 ans."Nous sommes partis sans rien, sans vêtements, rien. Nous revenons chercher des vêtements parce qu'il fait froid".Israël avait annoncé dimanche que ses soldats resteraient pendant plusieurs mois dans trois camps de réfugiés du nord du territoire, après en avoir expulsé des dizaines de milliers d'habitants avec interdiction de rentrer chez eux, dans le cadre d'une vaste opération lancée il y a plus d'un mois.Cette opération visant les groupes armés palestiniens avait commencé le 21 janvier, deux jours après le début d'une trêve fragile dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas.Le Jihad islamique, un groupe islamiste qui a combattu aux côtés du Hamas à Gaza, a affirmé lundi que le déploiement de chars à Jénine et les expulsions de masse confirmaient "les plans de l'occupation visant à annexer la Cisjordanie par la force".- Appels à l'annexion -Des dirigeants israéliens ont à plusieurs reprises exprimé le souhait d'annexer des pans entiers de ce territoire, occupé par Israël depuis 1967, se heurtant à l'opposition des Palestiniens et de l'ensemble de la communauté internationale.Le Jihad islamique, très implanté dans le nord de la Cisjordanie, a qualifié les opérations en cours de "nouvel acte d'agression" visant à "déraciner notre peuple de sa terre".C'est la première fois depuis la Seconde Intifada, le soulèvement palestinien de 2000-2005, qu'Israël déploie des chars en Cisjordanie.Depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, au moins 900 Palestiniens ont été tués dans ce territoire par des soldats ou des colons israéliens, selon le ministère de la Santé palestinien.Au moins 32 Israéliens, dont des soldats, ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.Parallèlement à cette flambée des violences, se sont multipliés les appels à annexer la Cisjordanie, notamment de la part du ministre israélien des Finances d'extrême droite, Bezalel Smotrich.Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit "gravement préoccupé" lundi par la "montée de la violence en Cisjordanie occupée par les colons israéliens, ainsi que par les appels à l'annexion".L'Union européenne "suit de près les développements et ne cache pas son inquiétude", a affirmé la cheffe de la diplomatie Kaja Kallas.Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est alarmé lundi des difficultés pour les déplacés "à accéder aux besoins de base comme l'eau potable, la nourriture, des soins médicaux et des abris", soulignant que beaucoup d'habitants des camps s'étaient réfugiés dans "des mosquées surpeuplées et des écoles".- Bulldozers et explosifs -Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait déclaré dimanche avoir "donné pour instruction aux soldats de se préparer à un séjour prolongé (...) pour l'année à venir", dans les camps de réfugiés de Jénine, Tulkarem et Nour Chams.Il a affirmé que 40.000 Palestiniens en avaient été expulsés, un chiffre également retenu par les Nations unies.Selon l'ONU, l'opération israélienne en cours a coûté la vie à au moins 51 Palestiniens, dont sept enfants, et à trois soldats israéliens.Vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait rendu visite aux troupes dans le territoire et donné l'ordre à l'armée d'y intensifier ses opérations.Le porte-parole du gouvernement, David Mencer, a affirmé lundi que des dizaines "de terroristes avaient été éliminés, des centaines de terroristes recherchés arrêtés et de multiples infrastructures terroristes attaquées" à travers la Cisjordanie.A Tulkarem et à Jénine, l'armée a démoli des dizaines de maisons à l'explosif, ouvrant de nouvelles voies à travers ces camps densément peuplés.Des bulldozers blindés ont retourné le sol, coupant les canalisations. L'armée a affirmé que ces opérations étaient destinées à débarrasser les routes des explosifs.