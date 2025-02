Le pape, dans un état critique, "a passé une nuit tranquille"

Le pape François, dans un état critique avec une pneumonie des deux poumons, a passé une nuit "tranquille", a assuré dimanche matin le Vatican, au lendemain de nouvelles inquiétantes concernant sa santé.

Le pontife argentin de 88 ans, pour lequel le diagnostic des médecins était "réservé" samedi soir, "a passé une nuit tranquille et s'est reposé" à l'hôpital Gemelli de Rome, a annoncé le Saint-Siège sur sa chaîne Telegram.Contrairement à ses habitudes, il n'a pas pris son petit déjeuner et n'a pas lu les journaux dimanche matin, selon des sources vaticanesLe chef de l'Eglise catholique est hospitalisé depuis le 14 février pour une pneumonie des deux poumons et son état s'est dégradé samedi avec "une crise asthmatique prolongée qui a nécessité l'application d'oxygène à haut débit", selon le dernier bulletin de santé."Les analyses de sang effectuées aujourd'hui ont également révélé une thrombopénie (baisse du nombre de plaquettes sanguines, ndlr), associée à une anémie, qui a nécessité l'administration d'une transfusion sanguine.Le Saint-Père reste alerte et a passé la journée dans un fauteuil, bien qu'il souffre davantage qu'hier. Le pronostic est actuellement réservé", a précisé le Vatican dans ce communiqué au ton d'une rare gravité.Dès vendredi après-midi les médecins qui s'occupent du pape avaient mis en garde sur la fragilité de la situation."Le pape est-il hors de danger ? Non, le pape n'est pas hors de danger", avait affirmé le Pr Sergio Alfieri lors d'une conférence de presse à l'hôpital Gemelli."Le vrai risque dans ces cas-là est que les germes passent dans le sang", provoquant ainsi une septicémie potentiellement mortelle, avait-il expliqué.- Prochains jours "déterminants" -"La situation est devenue plus préoccupante", a déclaré le virologue Fabrizio Pregliasco, cité dimanche par le quotidien La Stampa."L'âge du Saint Père, ainsi que les antécédents de santé, comme par exemple la bronchite asthmatique, pourraient avoir compliqué les choses et pas qu'un peu", détaille-t-il."Il faut espérer que la thérapie antibiotique fonctionne pour éviter le risque d'une septicémie (...) qui peut avoir une issue fatale. Le pape est certainement en de bonnes mains mais les prochaines heures et les prochains jours seront déterminants", estime l'expert.Un groupe de religieuses et de prêtres du monde entier s'était rassemblé dès samedi devant l'entrée de l'hôpital Gemelli, chantant et priant pour le pape.- prières pour le pape -Le cardinal italien Baldo Reina, vicaire du pape pour le diocèse de Rome, a annoncé pour dimanche après-midi une prière dédiée au pape François dans la basilique de Saint-Jean de Latran pour que le "Seigneur (...) le soutienne de sa grâce et le remplisse de la force nécessaire pour traverser ce moment d'épreuve", a-t-il dit."Le pape François, même s'il est dans un lit d'hôpital, nous le sentons proche de nous, présent au milieu de nous", a déclaré Mgr Rino Fisichella, pro-préfet du dicastère pour l'Evangélisation, qui a remplacé le pape lors d'une cérémonie dimanche matin où la présence de François était initialement prévue.D'autres responsables religieux et politiques ont dit prier pour le pape, dont le président américain Donald Trump qui "est informé" de la situation, a fait savoir la Maison Blanche.Depuis samedi soir les internautes ont aussi posté des centaines de messages disant prier pour François, beaucoup mettant une photo de l'évêque de Rome seul sur la place Saint-Pierre lors de la pandémie de Covid-19.François a été hospitalisé initialement pour une bronchite, mais le Saint-Siège a révélé mardi qu'il avait développé une pneumonie dans les deux poumons.Cette hospitalisation, la quatrième depuis 2021, suscite de vives inquiétudes alors que le pape a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années, allant d'opérations du côlon et de l'abdomen à des difficultés à marcher.L'hospitalisation du pape, à la fois chef spirituel des 1,4 milliard de catholiques dans le monde et chef de l'Etat de la Cité du Vatican, a relancé les interrogations autour de sa capacité à assurer sa charge, alors que le droit canonique ne prévoit aucune disposition en cas de problème grave qui altèrerait sa lucidité.