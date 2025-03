Le pape se dit "affaibli" et "confronté à une épreuve" dans un message

Le pape François s'est dit "affaibli" et "confronté à une épreuve" dans un message de remerciements aux fidèles diffusé dimanche de l'hôpital de Rome où il est soigné depuis plus d'un mois pour une double pneumonie.

"Je suis confronté à une épreuve et je me joins à tant de frères et sœurs qui sont malades, fragiles, en ce moment, comme moi", a écrit le souverain pontife de 88 ans dans ce message dominical de l'Angélus publié par le Vatican.

"Nos corps sont affaiblis, mais même ainsi, rien ne peut nous empêcher d'aimer, de prier, de nous donner, d'être les uns pour les autres, dans la foi, des signes lumineux d'espérance", a-t-il ajouté.

Le souverain pontife séjourne à l'hôpital Gemelli de Rome depuis le 14 février en raison d'une bronchite aggravée en pneumonie affectant les deux poumons.

Pour le cinquième dimanche consécutif, le pape n'a pas été en mesure de présider la traditionnelle prière de l'Angelus devant les fidèles rassemblés sur la Place Saint-Pierre.

Il n'a pas non plus fait d'apparition à la fenêtre de sa suite papale située au dixième étage de l'hôpital Gemelli.

Dimanche des dizaines d'enfants, dont un groupe de scouts catholiques, se sont massés au pied de la statue du pape Jean-Paul II érigée à l'entrée de l'hôpital, en agitant des ballons jaunes et blancs aux couleurs du drapeau du Vatican et en tentant en vain d'apercevoir Jorge Bergoglio.

"Tu vois le pape là !" s'est exclamé un enfant, avant de voir ses espoirs douchés par le chef de son groupe, Valerio Santobonio, 23 ans qui a précisé "je ne crois pas que ce soit lui".

"Nous avons fait des dessins hier pour les donner au Saint-Père", a indiqué Valerio à l'AFP.

Reste que les garçons et les filles sous sa supervision, âgés de cinq à sept ans, ne comprennent pas encore qui est l'homme vêtu de blanc, a-t-il concédé, en énumérant leurs principales interrogations: "Qui c'est? Que fait-il?"

- "Merci chers enfants"-

Si François n'a pas salué dimanche les enfants depuis sa fenêtre d'hôpital, il leur a adressé un message affectueux.

"Je sais que beaucoup d'enfants prient pour moi, certains d'entre eux sont venus aujourd'hui au Gemelli en signe de proximité", a-t-il écrit. "Merci, chers enfants ! Le pape vous aime et attend toujours de vous rencontrer".

Le chef de l'Eglise catholique a en outre appelé dimanche les fidèles à "prier pour la paix, en particulier dans les pays blessés par la guerre : en Ukraine martyrisée, en Palestine, en Israël, au Liban, en Birmanie, au Soudan, en République démocratique du Congo".

Plus tard, François a aussi adressé dans un télégramme ses "profondes condoléances" pour les victimes et aux survivants d'un incendie meurtrier dans une discothèque de Macédoine du Nord, pays dans lequel il s'est rendu.

- Amélioration progressive -

Dans son message dominical, le pape argentin a rendu aussi une nouvelle fois hommage au personnel soignant des hôpitaux. "Que d'attentions aimantes illuminent les chambres, les couloirs, les cliniques, les lieux où l'on rend les services les plus humbles!", a-t-il relevé.

"Je vous remercie tous pour vos prières et je remercie ceux qui m'assistent avec tant de dévouement", a-t-il ajouté.

Le pape doit rester hospitalisé afin de suivre sa thérapie et ce malgré une amélioration progressive de son état de santé, selon le dernier bulletin médical officiel diffusé samedi.

"Les conditions cliniques du Saint-Père sont restées stables, ce qui confirme les progrès observés au cours de la semaine", peut-on lire dans le bref communiqué.

Toutefois, souligne-t-on de même source, le pape "a encore besoin de soins médicaux hospitaliers, de kinésithérapie motrice et respiratoire".

"Il faut du temps pour qu'un corps de 88 ans atteint d'une double pneumonie se rétablisse, y compris en termes d'énergie et de force", a souligné le service de presse.

François, qui s'était vu retirer le lobe supérieur du poumon droit à 21 ans, souffre de fragilités respiratoires et a connu ces dernières années de nombreux problèmes de santé.

La longue convalescence du pape intervient à l'approche des célébrations de Pâques, moment liturgique le plus important de la tradition chrétienne.

