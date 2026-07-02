Le sud de la France frappé par un important incendie attisé par les vents

Un an après l'incendie du massif des Corbières, le sud de la France est à nouveau frappé par un feu d'ampleur parti mercredi après-midi de l'Hérault avant de rapidement se propager au département voisin de l'Aude sous l'effet de la sécheresse et du vent, combattu par des centaines de pompiers.

Vers 23H00, le feu avait déjà parcouru 800 hectares, a indiqué la préfecture de ce département qui, comme cinq autres, était placé mercredi en "danger très élevé" d'incendie par Météo France.

"Le feu est contenu par moment", a précisé la préfecture à l'AFP vers 23H00 mais "il n'est pas maîtrisé".

Les conditions sur place sont rendues difficiles pour les pompiers, sans chemin d'accès dans ce terrain vallonné. Deux bulldozers ont été engagés pour dégager des accès.

"Le feu s'est déplacé très vite car la tempête Nils a couché beaucoup de végétaux et cela fait du carburant pour le feu", a déclaré à l'AFP le maire de Sainte Valière, commune touchée par l'incendie, faisant référence à la forte tempête qui a traversé le sud de la France en février.

L'incendie, survenu alors qu'un nouvel épisode caniculaire se profile, arrive au moment où le Premier ministre, Sébastien Lecornu, doit se rendre à Marseille jeudi pour présider une nouvelle cellule interministérielle de crise dédiée à la canicule, aux feux et à l'indispensable adaptation pour y faire face.

Le feu s'est déclaré vers 16H30 autour d'Oupia (Hérault), à une trentaine de kilomètres au nord de Narbonne, avant de se déplacer "rapidement dans le nord-est de l'Aude dans des conditions climatiques défavorables", a précisé la préfecture de l'Aude.

Aux températures d'une trentaine de degrés se sont ajoutées d'importantes rafales de vent, favorisant la propagation du feu sur une végétation basse et très sèche composée majoritairement de pinède et donc très inflammable.

Quelque 550 pompiers des deux départements sont engagés, aidés par des renforts du Tarn, ainsi qu'une trentaine de gendarmes. En parallèle, des confinements et 150 à 200 personnes sont évacuées sur les communes de Pouzols-Minervois et Mailhac (Aude). D'autres renforts du Gard étaient attendus dans la soirée.

Parmi les personnes évacuées, Danielle, 99 ans, habitante de Pouzols a raconté que "la fumée était tellement épaisse, tellement suffocante que les pompiers nous ont dit d'évacuer". Un autre habitant, également évacué, a vu "les flammes lécher les murs de sa maison en l'espace de dix minutes".

- Souvenir des Corbières -

Quatre Canadairs, deux avions Dash et un hélicoptère bombardier d'eau sont en action, a ajouté la préfecture de l'Aude dans un point de situation à 20H30.

Plusieurs routes départementales sont coupées à la circulation alors qu'un important panache de fumée était visible des kilomètres à la ronde, a constaté un correspondant de l'AFP.

Cet incendie, le premier de cette ampleur en France cette année, ravive le douloureux souvenir du méga-incendie du massif des Corbières, le pire sur le pourtour méditerranéen français depuis un demi-siècle, qui avait parcouru en août 2025 environ 17.000 hectares, en en brûlant plus de 11.000, au sud-ouest de Narbonne, non loin de ce nouveau sinistre.

Il avait causé la mort d'une femme de 65 ans qui n'avait pas pu quitter son logement à temps et fait plusieurs blessés.

Plusieurs autres feux se sont déclarés mercredi principalement dans le sud de la France et ont mobilisé des centaines de pompiers.

Dans le Var, à Fréjus, dans une zone périurbaine, un incendie a parcouru une trentaine d'hectares mais a été fixé, ont indiqué dans un point de situation à 19H30 les pompiers.

Quelque 2.200 personnes ont été évacuées à titre préventif des six campings situés aux alentours, mais tous devraient pouvoir regagner leurs campings au cours de la soirée, ont assuré les pompiers.

Deux autres feux se sont déclarés en fin de journée mercredi à Rognac et Lançon-Provence (Bouches-du-Rhône), villes situées à une vingtaine de kilomètres au nord de Marseille.

Vers 22h50, les feux étaient toujours non fixés et avaient déjà parcouru environ 100 hectares à Lançon, dans un massif forestier, et 20 à Rognac pour lesquels d'importants moyens terrestres et aériens sont mobilisés, selon les pompiers du département.

AFP