Les athlètes français fêtés à Albertville, Lecornu remobilise pour les J0-2030

"Tout le monde à son poste de combat": le Premier ministre Sébastien Lecornu a appelé lundi le Comité d'organisation des JO-2030 à dépasser ses divergences, avant une grande cérémonie populaire à Albertville pour fêter l'équipe tricolore des Jeux de Milan Cortina.

Biathlon bien sûr, mais aussi danse sur glace ou ski alpinisme: c'est forte d'une sixième place au tableau des médailles et d'un bilan record de 23 médailles (dont huit en or) que l'équipe de France a conclu dimanche les JO-2026 de Milan Cortina et, passée la cérémonie de clôture dédiée à la beauté italienne qui s'est déroulée dimanche soir à Vérone, est rentrée à la maison.Parmi les très attendus héros du jour, les biathlètes multimédaillés Quentin Fillon Maillet et Océane Michelon ou le fondeur Mathis Desloges sont apparus en musique, médailles rutilantes au cou, devant plusieurs milliers de personnes réunies, dûment munies de petits drapeaux français, dans la halle olympique d'Albertville, haut lieu des JO d'hiver de 1992, les derniers que la France ait accueillis à ce jour.La cérémonie prévoit aussi un déploiement symbolique du drapeau à cinq anneaux, qui sera hissé avec son et lumière sur un grand mât d'une cinquantaine de mètres et déroulé par des chasseurs alpins du régiment de Savoie descendant en rappel.Cette "célébration populaire et festive", retransmise en direct par France Télévision, doit permettre "d'honorer l'héritage de 1992 et de lancer notre route vers les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver des Alpes Françaises 2030", a déclaré Amélie Oudéa-Castéra, la présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF).- "Mettre de l'ordre" -Elle survient toutefois en pleine crise de gouvernance au sein du Comité organisateur des Jeux (Cojop) alors qu'il lui reste désormais moins de quatre ans pour boucler son projet dans les Alpes françaises. Plusieurs de ses cadres ont démissionné ces derniers mois et le directeur général Cyril Linette est également sur le départ en raison du constat de "désaccords insurmontables".Alors que le projet olympique a déjà souffert ces derniers mois de l'instabilité gouvernementale de la France, le président du Cojop, le champion olympique de ski de bosses à Albertville Edgar Grospiron pourrait lui-même se trouver fragilisé par ces turbulences.La semaine passée, un proche d'Emmanuel Macron avait indiqué que le président avait "fait passer le message qu'il faut mettre de l'ordre dans l'organisation des JO Alpes 2030". "D'ici un mois", avait-il précisé.M. Lecornu, venu lundi rencontrer les organisateurs, dont les présidents des régions Aura Fabrice Pannekoucke et Paca Renaud Muselier, ainsi que les athlètes, a pour sa part appelé à laisser de côté "les persifleurs" qui s'obstinent à prédire un échec des Jeux."Tout le monde à son poste de combat et tirons tous (...) dans le même sens pour y arriver en 2030", a-t-il lancé.- "On gère" -Interrogé par France télévision sur la crise de gouvernance au sein du Cojop, Grospiron a tenu à relativiser: "On gère. Il y a des turbulences, mais comme dans tous les projets de ce type. On est là, on gère, on tient la baraque", a-t-il insisté.Après avoir félicité les athlètes, Sébastien Lecornu les a interrogés sur leur vécu en Italie et leurs attentes pour les prochains Jeux d'hiver: "Ce que vous pouvez nous dire peut avoir beaucoup d'importance pour la compréhension de l'organisation qu'on a pour 2030", a-t-il dit.Plusieurs ont évoqué l'éclatement des sites de Milan Cortina, que les Alpes françaises entendent également mettre en oeuvre. Ce nouveau modèle, ont-ils souligné, permet d'utiliser des infrastructures déjà existantes - et d'alléger la facture - mais complexifie aussi les transports et laisse certains sites un peu isolés, quand il ne se traduit pas par une absence de "ferveur olympique" au moment de la remise des médailles, ont regretté certains."En tout cas, les Alpes 2030, on a toutes les capacités pour réussir ces Jeux", a estimé le biathlète Emilien Jacquelin, médaillé d'or et de bronze. "Je pense que ce sera une réussite. Mais bien sûr, c'est un modèle qui demande à évoluer, les Jeux olympiques", a-t-il ajouté.